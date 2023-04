PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Według portalu “Legia.net” Filip Mladenović oraz Josue wciąż nie otrzymali ofert z innych klubów

Obaj piłkarze celują w bardziej lukratywne oferty, aby zarobić ostatnie wielkie pieniądze przed końcem kariery

Umowy Serba i Portugalczyka wygasają wraz z końcem sezonu

Josue i Mladenović zostaną w Legii?

Nie jest tajemnicą, że sytuacja kontraktowa Josue i Filipa Mladenovicia jest zawiła. Obaj piłkarze liczą na znaczące podwyżki. Zarówno Serb, jak i Portugalczyk chcieliby bowiem skorzystać z lukratywnego kontraktu. Być może ostatnia umowa w karierze miałaby im zapewnić dobry start w życiu po piłce. Jak się jednak okazuje, takiej propozycji z zagranicznego klubu nie ma.

– Obaj zawodnicy nie otrzymali do tej pory propozycji kontraktów, jakich oczekują. A przynajmniej tak twierdzą ich menedżerowie. To dobra informacja dla Legii. Gdyby taka sytuacja utrzymywała się dłużej, to powstanie szansa by obaj zaczęli negocjować i myśleć o pozostaniu przy Łazienkowskiej. Mladenović zarabia ponad 400 tys. euro rocznie na rękę, zaś Josue poniżej 400 tys. euro rocznie. Obaj chcieliby znaczących podwyżek – pisze portal “Legia.net”.

Zarówno Serb, jak i Portugalczyk są fundamentalną postacią drużyny Legii Warszawa. W obecnym sezonie zagrali w odpowiednio: 30 spotkaniach – Josue, oraz 27 – Filip Mladenovic. Razem zdobyli 19 bramek i zanotowali 15 asyst.

