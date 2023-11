fot. PressFocus Na zdjęciu: Sonny Kittel

Sonny Kittel trafił tego lata do Rakowa Częstochowa

30-latek w ekipie Medalików póki co nie imponuje

Wojciech Cygan uważa, że jest za wcześnie na konkretną ocenę

“Musi wywalczyć sobie miejsce w jedenastce”

Sonny Kittel przez lata utrzymywał bardzo wysoki poziom gry na zapleczu Bundesligi i był łączony z grą w reprezentacji Polski. Latem 2023 roku sensacyjnie sięgnął po niego Raków Częstochowa. Ten ruch szybko został okrzyknięty największym hitem transferowym w Ekstraklasie. Oczekiwania wokół 30-latka są ogromne, z czym póki co niezbyt dobrze sobie radzi.

Kittel miał pomóc Medalikom w walce o Ligę Mistrzów. W debiucie popisał się pięknym trafieniem w eliminacjach z Karabachem. Później okazało się, że to jedyna bramka skrzydłowego w europejskich pucharach. W Ekstraklasie strzelił dotychczas dwukrotnie, choć dalej nie jest w stanie wywalczyć sobie miejsca w pierwszej jedenastce na stałe.

Na ten moment Kittel jest sporym rozczarowaniem. O odczucia dotyczące tego transferu zapytany został prezes Rakowa Wojciech Cygan.

– Nie chcę oceniać go przed końcem rundy. Pełniejszej oceny dokonać będę mógł dopiero zimą. Póki u nas gra, wierzę w niego. Trzymam kciuki, że gol z Karabachem czy pojedyncze trafienia w Ekstraklasie to nie były tylko wystrzały. Że to będzie stały element jego gry. Żeby tak się stało, musi wywalczyć sobie miejsce w podstawowej jedenastce, a na chwilę obecną łatwe zadanie to nie jest.

– Gdybyśmy przeszli przez kilkunastu zawodników, którzy dołączyli do Rakowa w lecie, pewnie przy niektórych powiedziałbym, że jestem bardzo zadowolony, przy innych uspokajałbym, że czekam, a przy jeszcze innych rzuciłbym coś w stylu, że to zadowolenie jest umiarkowane – mówi Cygan.

