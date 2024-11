Cracovia latem straci swoją gwiazdę w 2025 roku

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Czy Benjamin Kallman opuści Cracovię?

Cracovia rewelacyjnie spisuje się w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy. Po rozegraniu 14 spotkań zajmuje wysoką czwartą lokatę z dorobkiem 29 punktów. Podopieczni Dawida Kroczka w ostatniej kolejce ograli Lechię (2:1) w Gdańsku. Bohaterem Pasów został Benjamin Kallman, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Fiński napastnik dołączył do Cracovii w sezonie 2022/23, a w trzecim roku występów w Polsce zaczął trafiać do siatki z imponującą regularnością. Kallman ma już na koncie dziewięć bramek. W klasyfikacji strzelców jedynie Leonardo Rocha z Radomiaka Radom wyprzedza go o jedno trafienie.

W poniedziałek Tomasz Włodarczyk ujawnił nowe informacje dotyczące przyszłości Benjamina Kallmana. Według dziennikarza, napastnik latem 2025 roku opuści Cracovię na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu kontraktu.

– Już w letnim oknie transferowym napastnik “Pasów” miał poważną propozycję z Turcji. Klub za wszelką cenę chciały go jednak zatrzymać na ostatni rok kontraktu – czytamy. 25-krotny reprezentant Finlandii wyceniany jest przez fachowy portal transfermarkt.de na 1,5 mln euro.