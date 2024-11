Lech Poznań zdecydował w sprawie czerwonej kartki

PressFocus Na zdjęciu: Michał Gurgul

Lech Poznań odwołuje się od czerwonej kartki dla Michała Gurgula

W minioną sobotę Lech Poznań, który jest liderem PKO Ekstraklasy, przegrał na wyjeździe z Puszczą Niepołomice (0:2) w ramach 14. kolejki. Bramki dla zespołu Tomasza Tułacza przez większą cześć meczu grała w przewadze, a bramki zdobyli Dawid Szymonowicz i Grek Michail Kosidis.

WIDEO: Jagiellonia będzie miała kłopoty?

W 18. minucie Michał Gurgul stracił piłkę na własnej połowie i próbował ratować sytuację, faulując Dawida Abramowicza. Paweł Raczkowski po analizie VAR zdecydował o przyznaniu czerwonej kartki 18-letniemu obrońcy. Decyzja wywołała ogromne kontrowersje, a Kolejorz postanowił interweniować.

“Wywołało to spore kontrowersje, bo zdecydowana większość ekspertów i dziennikarzy uznała, że była to błędna decyzja. W poniedziałek Lech postanowił odwołać się od tej czerwonej kartki i skierował w tej sprawie pismo do Komisji Ligi Ekstraklasy SA” – czytamy w oświadczeniu klubu z Poznania.

Trener Niels Frederiksen w meczu z Puszczą ustawił Gurgula na lewej stronie linii obrony. Dla reprezentanta Polski do lat 19 było 13 spotkanie w obecnym sezonie Ekstraklasy. Pomimo sobotniej porażki Lechici utrzymali pozycję lidera i w najbliższą niedzielę (10 listopada) podejmą Legię Warszawa przy Bułgarskiej.