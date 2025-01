Juan Ibiza nabawił się kontuzji w sparingu Widzewa Łódź z Dynamem Kijów (1:1). Jak donosi Damian Smyk z Goal.pl, hiszpański obrońca uszkodził rozcięgno podeszwowe, a to oznacza 3-4 tygodnie przerwy. Dlatego Widzewiacy poszukają nowego stopera.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Juan Ibiza doznał kolejnego urazu. Opuści początek rundy

Juan Ibiza, stoper Widzewa Łódź, ma ostatnio sporo pecha. 29-letni środkowy obrońca dopiero co wrócił po kontuzji mięśniowej, a już nawiedziły go kolejne problemy zdrowotne. Mierzący 187 centymetrów defensor doznał bowiem urazu podczas niedawnego sparingu z Dynamem Kijów (1:1). Jak dowiedział się Damian Smyk z portalu “Goal.pl”, hiszpański stoper najprawdopodobniej uszkodził rozcięgno podeszwowe, co oznacza 3-4 tygodnie przerwy.

Widzew Łódź – podsumowanie rundy jesiennej [WIDEO]

Zatem drużyna prowadzona przez Daniela Myśliwca, przynajmniej na początku rundy wiosennej, będzie musiała radzić sobie bez Juana Ibizy. Dlatego priorytetem łódzkiego klubu w trakcie zimowego okienka transferowego będzie zwiększenie rywalizacji na pozycji środkowego obrońcy, zwłaszcza że Kreshnik Hajrizi kilka dni temu powędrował na wypożyczenie do szwajcarskiego FC Sion. W tym momencie nie wiadomo, po jakiego zawodnika sięgnie Widzew.

Juan Ibiza z powodzeniem przywdziewa trykot ekipy z Serca Łodzi od września 2023 roku, gdy przeprowadził się do naszego kraju na zasadzie wolnego transferu z Ibizy. 29-letni hiszpański piłkarz w barwach czterokrotnego mistrza Polski rozegrał łącznie 35 spotkań, strzelił 1 gola i zaliczył 1 asystę. Widzew Łódź na półmetku obecnego sezonu zajmuje 9. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie podopieczni Daniela Myśliwca mają na swoim koncie 25 punktów.