fot. PressFocus Na zdjęciu: Josue

Legia Warszawa pożegnała we wtorek Kostę Runjaicia

Szkoleniowiec po zimowych osłabieniach miał w stolicy trudne zadanie

Josue podziękował Runjaiciowi za współpracę

Josue dziękuje Runjaiciowi

Legia Warszawa podjęła we wtorek dość zaskakującą decyzję o zwolnieniu Kosty Runjaicia. W weekend zremisowała na własnym terenie z liderującą Jagiellonią Białystok, a ostatnie wyniki wskazywały, że drużyna wreszcie odzyskuje formę. Nie uratowało to szkoleniowca od utraty pracy. Wszystko wskazuje na to, że Runjaicia zastąpi Goncalo Feio, choć oficjalny komunikat dopiero nadejdzie.

W zimowym okienku transferowym Legia straciła dwóch bardzo ważnych zawodników – Ernesta Muciego i Bartosza Slisza. Pion sportowy nie sprowadził jakościowych zastępców, więc Runjaic musiał radzić sobie w osłabionym składzie. Poskutkowało to szybkim pożegnaniem z Ligą Konferencji, a także wypisaniem się z walki o mistrzostwo kraju.

Niemiecki trener niejednokrotnie narzekał na sytuację kadrową, która jego zdaniem była niewystarczająco dobra, aby rywalizować na kilku frontach. Po zwolnieniu Runjaicia głos w mediach społecznościowych zabrał Josue, dziękując mu za współpracę. Portugalczyk także ma nie po drodze z władzami klubu, co może tłumaczyć ton jego wypowiedzi.

“Dziękuję za twój charakter, życzliwość jako człowiek i szef zespołu. Czasem w piłce nie wszystko jest tak, jak się wydaje. Jesteś świetnym trenerem i masz przed sobą świetlaną przyszłość pełną sukcesów. Zawsze będę życzył ci wszystkiego dobrego” – napisał lider Legii.