Jacek Zieliński był ostatnio bardzo mocno krytykowany. Dyrektor sportowy Legii nie miał dobrej passy, a wiele transferów nie obroniło się na boisku. Dziś Legia podjęła decyzję co dalej z byłym legendarnym obrońcą tego klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Legia zdecydowała ws. Zielińskiego

Choć Legia Warszawa na boisku zakończyła już rundę jesienną, to nie można powiedzieć, że życie w klubie zamarło. Ba, jest wręcz przeciwnie, dzieje się i to dużo. Najważniejsza sprawa to decyzje odnośnie Jacka Zielińskiego. Umowa dyrektora sportowego wygasa 31 grudnia, a z informacji Goal.pl wynika, że nie zostanie przedłużona!

Zobacz także: Legia Warszawa – podsumowanie rundy jesiennej (VIDEO)

To jednak niespodzianka, bo do niedawna wydawało się, że Zieliński będzie jednak kontynuował pracę mimo bardzo niskich ocen wśród kibiców. Faktem jest, iż fani nie czepiali się bez przyczyny. Transfery Nsame, Alfareli, Burcha, czy przedłużenie kontraktu Pekharta – to się na boisku nie obroniło.

Zieliński nie będzie już więc dłużej dyrektorem klubu, ale pozostanie w Legii jako doradca zarządu. Takie porozumienie wypracowano między samym zainteresowanym a szefostwem klubu.

Jacek Zieliński w Legii spędził tak naprawdę większą część zawodowego życia. Najpierw oczywiście w roli piłkarza, a następnie powrócił jako dyrektor sportowy. Na tym stanowisku pracował trzy lata. W tym czasie klubowi nie udało się ani razu sięgnąć po mistrzostwo Polski, choć bardzo solidnie spisywał się, jak choćby teraz, w europejskich pucharach.