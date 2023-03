PressFocus Na zdjęciu: Michał Pazdan

Jagiellonia Białystok podzieliła się punktami z Zagłębiem Lubin (2:2)

Marc Gual dobił drugie uderzenie z rzutu karnego Jesusa Imaza

Oznacza to, że pomiędzy dwoma rywalami pozostanie jednopunktowa różnica w tabeli na korzyść Miedziowych

Jagiellonia zdołała odpowiedzieć na szybką bramkę, ale Zagłębie wyrwało remis

W sobotę na stadionie w Białymstoku mierzyli się sąsiedzi z tabeli. Jagiellonia potrzebowała punktów w meczu z Zagłębiem Lubin, by oddalić się od strefy spadkowej. Pierwszą dobrą okazję stworzyli sobie goście już w pierwszej minucie! Mało tego, zamienili ją na gola. Dobrym dryblingiem na prawym skrzydle popisał się Mateusz Grzybek, który w ostatniej chwili oddał piłkę Sasy Zivecowi. Słoweniec bez problemów otworzył wynik.

Cóż za początek @ZaglebieLubin! 😮 Pierwszy strzał i od razu gol ⚽ Zdobywcą bramki Saša Živec 💪



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/8Z9M8nRPkI — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 18, 2023

Po upływie kwadransa Miedziowi mogli prowadzić już 2:0. W 18. minucie świetnego podania Łukasza Łakomego nie wykorzystał jednak kolega z drużyny. W odpowiedzi Jesus Imaz fenomenalnie dojrzał Jakuba Lewickiego, ale ten z bliska uderzył niecelnie. Kibice Jagiellonii wstrzymali oddech, gdy arbiter w doliczonym czasie gry podyktował rzut karny dla gości. Tomasz Pienko próbował minąć bramkarza gospodarzy, a ten wpadł w nogi rywala. Arbiter wskazał na jedenasty metr od bramki, ale po konsultacji z VAR-em cofnął swoją decyzję.

A po zmianie stron białostoczanie prezentowali się już znacznie lepiej. Już w 52. minucie powinni wyrównać. Po wrzutce Michała Sacka, Machado Mata jednocześnie zagrał piłkę ręką i zaatakował Tarasa Romanczuka. Arbiter podyktował “jedenastkę”. Sokratis Dioudis wygrał pojedynek z Jesusem Imazem, ale grecki bramkarz opuścił linię bramkową przed interwencją. Sędzia zarządził powtórkę, a Hiszpan… ponownie się pomylił! Podwójna interwencja golkipera zdała się jednak na nic, bo skórę Imaza uratował jego rodak, Marc Gual, który wyrównał wynik spotkania.

Wielkie zamieszanie, powtórzony rzut karny, ale Jagiellonia ostatecznie doprowadza do remisu! ⚽ Kamień z serca musiał spaść Imazowi 😅



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/bPm5cJDz2H — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 18, 2023

Jagiellonia poszła za ciosem i w 72. minucie już prowadziła. Po rzucie rożnym piłka dość szczęśliwe trafiła pod nogi Michała Pazdana. Były reprezentant Polski świetnie przymierzył i zdobył gola. To nie był jednak koniec strzelania, bo błyskawicznie odpowiedziało Zagłębie. Futbolówka trafiła na skrzydło, do Tornike Gaprindaszwiliego. Gruzin podał do Martina Dolezala, który przedłużył do Kacpra Chodyny – ten zdołał wyrównać.

W końcówce spotkania wynik już się nie zmienił. Tym samym żadna ze stron nie może być usatysfakcjonowana. Jeden punkt nie pomoże bowiem zanadto w walce o utrzymanie.