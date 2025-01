Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Łukasz Masłowski przedłużył kontrakt z Jagiellonią

Jagiellonia Białystok dokonała ważnego posunięcia, ogłaszając przedłużenie kontraktu Łukaszem Masłowskim do 2027 roku. Dyrektor sportowy Dumy Podlasia jest uważany za jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Dzięki jego pracy Jagiellonia nie tylko stała się jedną z czołowych drużyn Ekstraklasy, ale także awansowała do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy.

WIDEO: Jagiellonia jednym z najsilniejszych mistrzów Polski w historii

Przedłużenie umowy z Masłowskim to dla Jagiellonii krok w kierunku dalszego rozwoju i sygnał, że klub chce utrzymać wysoki poziom sportowy. Decyzja ta jest szczególnie ważna w obliczu rosnącego w ostatnim czasie zainteresowania ze strony Rakowa Częstochowa i Widzewa Łódź. Właśnie te dwa kluby miały chęć na zakontraktowanie Masłowskiego na stanowisko dyrektora sportowego.

Masłowski pozostaje lojalny wobec Żółto-Czerwonych i wyraził radość z możliwości kontynuowania pracy w Białymstoku. “To nie jest koniec, to nawet nie początek końca, ale to może być koniec początku” – stwierdził, podkreślając, że mimo dotychczasowych sukcesów klub wciąż ma wiele do zrobienia, aby utrzymać się w czołówce.

Wojciech Strzałkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellonii, wyraził zadowolenie z przedłużenia współpracy z Masłowskim, widząc w tym szansę na dalsze osiąganie sukcesów. To posunięcie umacnia pozycję Jagiellonii oraz pokazuje, że klub jest zdeterminowany, by w kolejnych latach działać na równie wysokim poziomie.