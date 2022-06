PressFocus Na zdjęciu: Maciej Stolarczyk

Jagiellonia Białystok ogłosiła we wtorek nazwisko nowego trenera. Drużynę z Podlasia w nadchodzącym sezonie poprowadzi Maciej Stolarczyk.

50-latek zastąpił na tym stanowisku Piotra Nowaka

Nowy szkoleniowiec Jagiellonii rozstał się wcześniej z posadą trenera reprezentacji Polski do lat 21

Jagiellonia przed kilkoma dniami poinformowała o rozstaniu z trenerem Piotrem Nowakiem, który pracował z zespołem w drugiej połowie sezonu 2021/22. Z 15 ligowych spotkań pod jego wodzą drużyna z Białegostoku wygrała zaledwie trzy i zakończyła rywalizację na 12. miejscu w ligowej tabeli.

Praca Nowaka nie spełniła oczekiwań klubowych władz, które zdecydowały się na dokonanie kolejnej zmiany na tym stanowisku przed nowym sezonem. We wtorek poinformowano, że misję poprowadzenia drużyny otrzyma Maciej Stolarczyk. 50-letni szkoleniowiec przed podpisaniem rocznej umowy z Jagiellonią rozstał się z reprezentacją Polski do lat 21, której szkoleniowcem był od października 2020 roku. Wcześniej szkoleniowiec prowadził również młodzieżowe kadry do lat 17, 19 i 20.

Stolarczyk ma również doświadczenie z pracy w roli trenera w Ekstraklasie. W latach 2018-2019 był szkoleniowcem Wisły Kraków.

Jagiellonia Białystok nowy sezon rozpocznie 16 lipca. Przed własną publicznością zmierzy się z Piastem Gliwice.

