Ważny komunikat Lechii. Architekt awansu zostaje na dłużej

Lechia Gdańsk w niedzielę przekazała kibicom bardzo ważną wiadomość. Klub doszedł do porozumienia z Ivanem Zhelizko. Ukrainiec podpisał nowy czteroletni kontrakt.

PressFocus Na zdjęciu: Ivan Zhelizko

Oficjalnie: Ivan Zhelizko na dłużej w Lechii Gdańsk

W piątkowy wieczór Lechia Gdańsk rozegrała swoje pierwsze spotkanie po powrocie do Ekstraklasy. Beniaminek zaprezentował się przyzwoicie. Podopieczni Szymona Grabowskiego bowiem zremisowali ze Śląskiem Wrocław (1:1). Gdańszczanie praktycznie przez cały mecz byli na prowadzeniu, ale w doliczonym czasie gry wyrównującym trafieniem popisał się Tommaso Guercio.

W niedzielę Lechia Gdańsk przekazała fanom świetne informacje. Klub za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformował, że przedłużył kontrakt z Ivanem Zhelizko. Ukraiński pomocnik podpisał nową umowę, która będzie obowiązywała do końca czerwca 2028 roku.

– Ten klub stał się klubem mojego życia. Kocham to miasto, ludzi tutaj, nasz stadion i oczywiście pasję okazywaną przez naszych kibiców. Wygrywajmy dalej i sprawmy, by ludzie byli dumni z naszej drużyny – powiedział zawodnik.

Ivan Zhelizko zasilił szeregi Lechii Gdańsk latem ubiegłego roku. Ukrainiec trafił do Trójmiasta prosto z łotewskiej Valmiery. Do tej 23-letni pomocnik rozegrał 29 spotkań w zielono-białych barwach. W tym czasie udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty. Warto zaznaczyć, że wychowanek Karpat Lwów był jednym z architektów powrotu Lechii do Ekstraklasy.

