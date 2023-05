Podczas celebracji mistrzowskiego tytułu emocje poniosły mocno Vladislava Gutkovskisa. Napastnik Rakowa Częstochowa wykrzykiwał hasła obrażające prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, co zostało udostępnione w sieci. Łotysz postanowił we wtorek opublikować materiał z oświadczeniem w tej sprawie.

Pressfocus Na zdjęciu: Vladislavs Gutkovskis

W sieci udostępniono nagrania które zarejestrowały Vladislavsa Gutkovskisa wykrzykującego wulgaryzmy pod adresem prezydenta Częstochowy – Krzysztofa Matyjaszczyka

Na wybryk napastnika zareagowały władze miasta

Piłkarz Rakowa postanowił opublikować oświadczenie w którym przeprosił polityka i opowiedział o wypracowanym kompromisie

Gutkovskis przeprosił za swoje zachowanie

Wielkie emocje towarzyszyły mistrzowskiej fecie Rakowa Częstochowa. Medaliki celebrowały zdobycie pierwszego w historii mistrzostwa Polski, a do sieci trafiły materiały wideo ukazujące kulisy z imprezy. Emocje poniosły podczas fety Vladislavsa Gutkovskisa. Łotysz wykrzykiwał niecenzuralne hasła obrażające prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Napastnik miał żal do polityka o to, że klub nie jest odpowiednio wspierany przez lokalne władze, a Raków nie posiada odpowiedniej infrastruktury. Zrobił to jednak w sposób niewłaściwy, za co postanowił przeprosić w opublikowanym we wtorek oświadczeniu.

Chciałbym Wam coś powiedzieć 👋 pic.twitter.com/TJC8ZiptMl — Vladislavs Gutkovskis (@Guti951) May 9, 2023

“Cześć wszystkim, dzisiaj byłem na spotkaniu z prezydentem miasta Krzysztofem Matyjaszczykiem i przeprosiłem za moje niepotrzebne zachowanie w niedzielę przy świętowaniu. Nie wiedziałem, że klub i miasto współpracują nad poprawą infrastruktury. Podaliśmy sobie ręce i ustaliliśmy, że na ostatni mecz z Zagłębiem Lubin zaproszę i kupię bilety dla dzieci ze szkoły nr 34 i uda się nam to zamienić w coś dobrego” – zapowiedział napastnik Rakowa.

Niewykluczone, że w tej sytuacji Gutkovskis uniknie poważniejszej kary za swoje zachowanie podczas celebracji mistrzostwa Polski.

