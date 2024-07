fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń znów chce powalczyć o czołówkę

Pogoń Szczecin długo wyglądała na ekipę, która wreszcie może sięgnąć po historyczne trofeum. Wywalczyła bowiem awans do finału Pucharu Polski, a w Ekstraklasie nie brakowało jej wielu punktów do lidera tabeli. W końcówce sezonu wszystko się jednak posypało, bowiem Portowcy przegrali z pierwszoligową Wisłą Kraków, a w lidze zajęli finalnie czwarte miejsce, pozbawiając się gry w europejskich pucharach.

Nastroje w Szczecinie na dzień przed inauguracyjnym spotkaniem z Koroną Kielce są beznadziejne. Kibice wciąż nie zapomnieli o poprzednim sezonie, a na domiar złego nie doczekali się praktycznie żadnych wzmocnień. Do pierwszej drużyny trafił jedynie bramkarz Krzysztof Kamiński. Optymizm stara się natomiast zachować Jens Gustafsson, który zapowiada, że jego zespół będzie kontynuował obraną na początku jego kadencji drogę i ponownie powalczy o czołowe lokaty.

– Wszystkie zespoły niewiele wiedzą o swoim poziomie gry na starcie sezonu. My musimy znaleźć takie elementy, które będą nas rozwijać. Mogę zapewnić, że będziemy walczyć jak cholera. Chcemy pokazać naszą zespołowość. Nie zmienimy stylu gry. Będziemy kontynuować to, co robiliśmy do tej pory. Mam nadzieję, że będziemy tam, gdzie byliśmy w ostatnim sezonie. Pamiętam o finale, ale generalnie pokazywaliśmy siłę zespołu. Zdobyliśmy dobre miejsce, choć liczyliśmy na więcej. Był też finał Pucharu Polski. Chcę byśmy byli lepsi, ale zobaczymy jak to się skończy. Zadaniem jest miejsce w czołówce – zapewnia szkoleniowiec Portowców.