Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio wbił szpilkę Jackowi Zielińskiemu. “Genialna wypowiedź”

Goncalo Feio w bardzo szybkim czasie przyzwyczaił kibiców do swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. Trener Legii Warszawa często nie gryzie się w język i dosadnie wypowiada się na różne tematy. Taka sytuacja miała miejsce również po niedawnym meczu z Cracovią.

– Delektujcie się, póki możecie, bo nie wiadomo, jak długo tu będzie grał. Zostanie? Jest taka szansa, ale musiałaby zostać też ta osoba, która go tu sprowadziła. Czyli ja – powiedział Feio o Rubenie Vinagre.

Na pierwszy rzut oka wygląda może to wyglądać, jak pochwała dla ważnego zawodnika. Natomiast w najnowszych odcinku na kanale Goal.pl szerzej odnieśli się do tego Tetrycy. Leszek Milewski zwrócił uwagę na to, że Goncalo Feio po prostu wbił szpilkę Jackowi Zielińskiemu, dyrektorowi sportowemu Legii, który odpowiada m.in. za przeprowadzania transferów.

– Nie chcę całkowicie odbierać panu Zielińskiemu zasług, ale Goncalo Feio to zrobił, mówiąc, że przyniósł Vinagre w kieszeni i położył go po prostu na blacie. Mówi zobacz: “To jest mój Vinagre i go weźmy, jest dobry” […] Rzeczywiście prawdą jest, że bez Feio w Legii nie byłoby Vinagre, bo on miał oferty z innych miejsc, które dla Portugalczyka są bardziej prestiżowe – skomentował Leszek Milewski.

– Genialna wypowiedź absolutnie – podsumował Milewski.

