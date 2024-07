Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia celuje w mistrzostwo Polski, Feio nie boi się odpowiedzialności

Legia Warszawa w poprzednim sezonie zdecydowała się na zmianę trenera. Kosta Runjaić, który piastował funkcję szkoleniowca przez niecałe dwa lata został zastąpiony przez Goncalo Feio. Portugalczyk wziął na swoje barki niewątpliwie największe jak dotąd wyzwanie w trenerskiej karierze. Pierwszy co prawda krótki etap przygody ze stołecznym klubem zakończył się mini sukcesem, bowiem Wojskowi zajęli 3. miejsce w PKO Ekstraklasie. Miejsce na podium rozgrywek ligowych zapewniło im występ w eliminacjach do Ligi Konferencji.

Lada moment określana w Polsce mianem “najlepszej ligi na świecie” Ekstraklasa wznowi rozgrywki. W weekend zawodnicy Legii Warszawa po raz pierwszy wystąpią w oficjalnym spotkaniu nowej kampanii. O celach na najbliższy sezon, pracy w Legii oraz tym, jakim jest trenerem opowiedział Goncalo Feio w wywiadzie z Łukaszem Olkowiczem z Przeglądu Sportowego Onet.

– Nie przyszedłem do Legii, żeby być tylko jej trenerem. Owszem, to przyjemne i wiele osób może tym się zadowolić. Później ich zmartwieniem jest to, żeby w Legii jak najdłużej się utrzymać. Mnie takie podejście w ogóle nie interesuje. Chcę wygrywać. […] Nie boję się odpowiedzialności. Nie żyję z obawą przed zwolnieniem, tylko z przekonaniem, że muszę wyciągać maksa z każdego dnia – powiedział Goncalo Feio w rozmowie z Przęglądem Sportowym Onet.

– Cel na ten sezon to mistrzostwo Polski. Nie trzeba tego ogłaszać. Gdzie nie spotkam kibiców Legii, każdy mówi to samo: “Trenerze, chcemy mistrzostwo”. Ja to wiem. Nie muszę powtarzać tego codziennie piłkarzom, bo oni też to wiedzą – przyznał trener Legii.

– Przede wszystkim zależy mi, żeby każdy, kto ma do czynienia ze mną, czy to piłkarz, członek sztabu, asystent, dziennikarze, czuł się trochę lepszy przez kontakt ze mną, czy wspólną pracę. Chcę spowodować, że środowisko wokół mnie jest lepsze. I tak zostać zapamiętanym, na tym mi zależy. Nie potrafię inaczej. Mnie nie interesuje bycie zwykłym trenerem. Jak obudzę się i już nie będę chciał być najlepszy, to dam sobie spokój – przekonywał portugalski szkoleniowiec.

Legia Warszawa sezon 2024/2025 PKO BP Ekstraklasy zainauguruje w sobotę (20 lipca) przed własną publicznością. Pierwszym rywalem podopiecznych Goncalo Feio będzie Zagłębie Lubin. Z kolei w eliminacjach Ligi Konferencji rywalem Wojskowych w 2. rundzie będzie zwycięzca pary Caernarfon Town FC – Crusaders FC. Dwumecz w europejskich pucharach zostanie rozegrany 25 lipca i 1 sierpnia.

Do tej pory 35-letni trener prowadził Legię w 7 oficjalnych meczach. Bilans Portugalczyka to: 4 zwycięstwa, 2 remisy i jedna porażka. Średnio zdobywał jak na razie 2,0 punkty na mecz. Umowa byłego opiekuna Motoru Lublin z Legią obowiązuje do czerwca 2025 roku.