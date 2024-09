Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio ostro o Rakowie Częstochowa

Legia Warszawa dała popis strzelecki w 7. kolejce PKO Ekstraklasy. Drużyna Goncalo Feio bardzo pewnie pokonała Motor Lublin 5:2 i dzięki temu zajęła pozycję wicelidera tabeli. Legioniści mają najwięcej goli zdobytych w całej stawce.

Na pomeczowej konferencji prasowej Goncalo Feio został zapytany o kolejnego rywala, którym będzie Raków Częstochowa. Obie drużyny zagrają ze sobą tuż po przerwie na reprezentację, czyli 15 września.

Portugalczyk raczej nie odnosił się do samego spotkania, a ponownie postanowił wywołać kontrowersję. Szkoleniowiec wyjawił, jakie metody stosował Raków przy okazji wcześniejszych spotkań. Według Goncalo Feio Medaliki używały dronów do podglądania treningów rywali.

– Raków to doskonały przeciwnik, by zmienić system. Mam tylko nadzieję, że nie wyśle drona – tak, jak ostatnio. Nagrywanie treningów rywala nie jest w porządku, my takich rzeczy nie robimy. Bodajże kobieca reprezentacja Kanady została ukarana za to na igrzyskach olimpijskich – powiedział trener Legii Warszawa.

Feio wyznał, że Legia ma system, aby wykryć takie nieuczciwe zagrania. Jeśli coś takiego się stanie, to bez wahania powiadomi o tym odpowiednie organy. W ten sposób Portugalczyk ostrzegł również innych, którzy mogli myśleć o takich rozwiązaniach.

Czytaj dalej: Szwarga przejmie ekstraklasowy zespół? Otrzymał telefon!