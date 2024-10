Feio nie uratował się zwycięstwem z Betisem. Legia dalej szuka trenera!

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Wynik z Jagiellonią zadecyduje o przyszłości Feio

Legia Warszawa sensacyjnie pokonała w czwartek Betis w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Podczas świętowania kibice przypomnieli drużynie, że przede wszystkim liczy się dla nich Ekstraklasa i zdobycie mistrzostwa Polski. Podobnie uważają w gabinetach, dlatego ta wygrana nie uspokoiła atmosfery wewnątrz klubu. Dyspozycja na krajowym podwórku pozostawia wiele do życzenia, bowiem strata do Lecha Poznań w tabeli wynosi już dziesięć punktów.

Goncalo Feio dalej znajduje się na cenzurowanym i może stracić pracę. Nie chodzi wyłącznie o wyniki, ale również kontrowersyjne zachowania i wypowiedzi Portugalczyka, które narażają klub na straty wizerunkowe. W Warszawie dość poważnie zastanawiają się nad jego przyszłością, a dziennikarz Piotr Kamieniecki zdradza wręcz, że nieustannie trwają poszukiwania jego następcy. Trzy punkty w rywalizacji z Betisem są nieistotne w ocenie jego pracy.

– Sytuacja trenera Feio jest skomplikowana i nic się nie zmienia od poniedziałku. To dobra data. Legia szuka trenera i nie jest to żadna tajemnica. Legia dzwoni, próbuje różnych kierunków, bo tak trzeba na to spojrzeć. Nie wiem, czy zmiana jest potrzebna, a ja mam bardzo duże wątpliwości co do tej drużyny. Przeczesywane są raczej kierunku zagraniczne. W Polsce trudno byłoby znaleźć trenera dla „Wojskowych” – przekazał Kamieniecki w programie dla Polskiego Radia RDC.

Piotr Kamieniecki: Jak po meczu z Betisem wygląda sytuacja Feio? Jest bardzo skomplikowana. Legia szuka trenera, to nie jest żadna tajemnica, dzwoni, próbuje różnych kierunków. Niektórzy już przy Ł3 uważają, że Feio nie jest trenerem dla Legii. Mecz z Jagiellonią będzie kluczowy pic.twitter.com/WADFvy44Oy — Polish Merkury (@FanYstok) October 4, 2024

O ewentualnym zwolnieniu Feio ma zadecydować wynik niedzielnego meczu z Jagiellonią Białystok. Jeśli Legia Warszawa nie wygra na terenie mistrza Polski, po reprezentacyjnej przerwie może prowadzić ją już ktoś inny.