Fabian Piasecki nie leci z Rakowem Częstochowa na obóz przygotowawczy do Belek w Turcji. Oznacza to, że najprawdopodobniej pożegna się z klubem w najbliższym czasie. Napastnik ma mieć propozycję m.in. z Piasta Gliwice.

IMAGO / JAKUB ZIEMIANIN / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Fabian Piasecki

Fabian Piasecki nie znalazł się w kadrze Rakowa na obóz z Turcji

Napastnik jest bliski odejścia z klubu

W grę wchodzą egzotyczne kierunki i ligowi rywale

Od Gliwic po Koreę

Raków Częstochowa poinformował o kadrze, która poleci na obóz przygotowawczy do Belek w Turcji. Na liście piłkarzy nie ma jednak Fabiana Piaseckiego. O przyszłości rosłego napastnika spekuluje się już od dłuższego czasu, bowiem według wielu ma on opuścić Raków na rzecz innego klubu. 28-latek w tym sezonie zdobył zaledwie trzy gole w 30 spotkaniach, a to powoduje, że “Medaliki” nie będą bronić swojego gracza, jak niepodległości.

W gronie potencjalnych zespołów, do których może dołączyć “Piasek” znalazł się Ruch Chorzów, o czym ostatnio donosił “Przegląd Sportowy”. Teraz z kolei Maciej Wąsowski z “Weszło” informuje o innych, bardziej egzotycznych kierunkach dla napastnika. Były piłkarz Śląska Wrocław ma propozycję z Rumunii, Iranu oraz Korei Południowej. W grze ma być także Piast Gliwice.

Fabian Piasecki nie znalazł się w kadrze na obóz Rakowa w Belek. Jest to związane z możliwym odejściem. Napastnik ma propozycje z bardzo różnych kierunków: Rumunia, Turcja, Iran, Korea Południowa. Są też opcje z Polski (m. in. Piast Gliwice). Ciekawe co wybierze. — Maciej Wąsowski (@Maciej_Wasowski) January 20, 2024

