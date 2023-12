Exposito ujawnił, że mógł latem zarobić fortunę. “Ten kontrakt ustawiał mnie do końca życia”

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Erik Exposito

Erik Exposito jest liderem klasyfikacji strzelców Ekstraklasy

Minionego lata Hiszpan mógł opuścić ekipę Śląska Wrocław

Chińczycy kusili go gigantycznymi pieniędzmi

Exposito mógł zarobić wielkie pieniądze

Śląsk Wrocław jest sensacyjnym liderem Ekstraklasy. Ogromna w tym zasługa Erika Exposito, który spisuje się fantastycznie. Hiszpan wyrasta na największą gwiazdę ligi i faworyta do zdobycia korony króla strzelców. Jego współpraca z trenerem Jackiem Magierą układa się wzorowo, czego efektem jest znakomita dyspozycja napastnika.

Niewiele brakowało, a Śląsk mógł latem stracić swojego lidera ofensywy. Exposito generował duże zainteresowanie w Chinach. W rozmowie z “Gazetą Wrocławską” zdradził, że jedna z ofert mogła go ustawić do końca życia.

– Prawda była taka, że na sam koniec negocjacji chcieli zmienić kilka punktów w moim kontrakcie, więc postanowiłem, że w takim razie go nie zaakceptuję. Powiedziałem Śląskowi, że zostaję i nie szukam innego transferu, bo w przeciwnym razie będę cały czas rozdarty między pozostaniem a odejściem.

– Kiedy po tej odmowie podpisania kontraktu przyjechałem do Wrocławia, po tygodniu przedstawiciele klubu z Chin zadzwonili do Śląska i powiedzieli, że pozmieniali wszystko w kontrakcie w taki sposób, jak sobie tego życzyłem. Ja jednak odmówiłem. Odpowiedziałem, że wróciłem już do treningów w Śląsku i tamten temat jest już dla mnie zamknięty.

– Prawdą jest, że był to kontrakt, który ustawiał życie mi i mojej rodzinie, ale ja podjąłem taką, a nie inną decyzję ze względu na to, jaką osobą jestem. Pewnie każdy sam musiałby się zastanowić, ile to by było dla niego… ale były to duże liczby.