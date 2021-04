Na niedzielę zaplanowano tylko dwa spotkania w ramach PKO BP Ekstraklasy. W pierwszej potyczce KGHM Zagłębie Lubin wygrało z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2:1 (0:1). Przed nami jeszcze szlagierowe starcie pomiędzy Lechem Poznań i Legią Warszawa. Kto wyjdzie z niego zwycięsko?

Bramka Damiana Oko na wagę trzech oczek

Faworytami spotkania byli gospodarze. Do przerwy to jednak piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała prowadzili 1:0 po bramce Kamila Bilińskiego. Po zmianie stron Miedziowi najpierw jednak doprowadzili do wyrównania (trafienie Patryka Szysza), a w ostatnich minutach przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść (gol Damiana Oko). Dzięki temu KGHM Zagłębie Lubin zwyciężyło 2:1.

Pozostałe niedzielne mecze PKO BP Ekstraklasy:

17:30 Lech Poznań – Legia Warszawa

