Wyniki 16. kolejki Ekstraklasy. Trzy spotkania zostały zaplanowane w lidze polskiej na niedzielę. Przede wszystkim Lech Poznań umocnił się na pozycji lidera PKO Ekstraklasy, wygrywając w derbach z Wartą Poznań (2:0). Tymczasem swoja czarną passę zakończyła Legia Warszawa, pokonując Jagiellonię Białystok (1:0).

Ekstraklasa: Lech umocnił się na pozycji lidera

Wisła Płock może czuć się nieco pewniej po niedzielnym występie, po w pokonanym polu pozostawiła Cracovię. Podopieczni Macieja Bartoszka już do przerwy prowadzili różnicą dwóch goli. Po zmianie stron Filip Piszczek zdołał zdobyć bramkę kontaktową, ale to było wszystko, na co było stać ekipę Jacka Zielińskiego. Tymczasem Lech Poznań okazał się lepszy w derbach od Warty Poznań. Pierwszego gola w meczu strzelił Antonio Milić. Z kolei prowadzenie Kolejorza podwyższył Mikael Ishak, notując dziewiąte trafienie w sezonie.

Na zakończenie niedzielnego grania w lidze polskiej Legia Warszawa w roli gospodarza mierzyła się z Jagiellonią Białystok. W szeregach Wojskowych do bramki wrócił Artur Boruc, więc obrona aktualnych mistrzów Polski mogła byc pewniejsza w swoich poczynaniach. Ostatecznie Wojskowi przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. Było to następstwem gola strzelonego przez Mattiasa Johanssona i czarna seria legionistó dobiegła końca.

Wyniki 16. kolejki PKO Ekstraklasy

Wisła Płock – Cracovia 2:1 (2:0)

1:0 Szwoch 14′

2:0 Vallo 32′

2:1 Piszczek 47′

Lech Poznań – Warta Poznań 2:0 (0:0)

1:0 Milić 53′

2:0 Ishak 65′

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok 1:0 (1:0)

1:0 Johansson 45′

