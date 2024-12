Sebo47 / Alamy Na zdjęciu: PKO BP Ekstraklasa

Raków i Jagiellonia z najdłuższą serią meczów bez porażki w rundzie jesiennej

Za nami runda jesienna PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2024/2025. Wszystkie drużyny rozegrały do tej pory 18 spotkań. Pierwsza część rozgrywek przyniosła kilka niespodzianek. Przede wszystkim należy wspomnieć o koszmarnej formie Śląska Wrocław. Na wyróżnienie zasługuje natomiast fantastyczna postawa beniaminka, czyli Motoru Lublin i wysoka pozycja Cracovii Kraków.

Motor Lublin nie jest dziadostwem

Po 18. kolejkach na czele tabeli znalazł się Lech Poznań, który uzbierał 38 punktów. Tuż za jego plecami są Raków Częstochowa (36) i Jagiellonia Białystok (35). W przypadku Medalików i Dumy Podlasia obie drużyny mogą pochwalić się wspaniałą serią meczów bez porażki. Zarówno zespół Marka Papszuna, jak i Adriana Siemieńca nie przegrali żadnego z ostatnich jedenastu spotkań. Co więcej, na wiosnę mogą kontynuować passę, która przybliży ich do walki o mistrzowski tytuł.

Serię meczów bez porażki w rundzie jesiennej zanotował także Kolejorz. Podopieczni Nielsa Frederiksena byli niepokonani przez osiem spotkań od 3. do 10. kolejki. W tym czasie zdobyli aż 22 z 24 możliwych punktów. Dwukrotnie dobrą serią wyników może pochwalić się Motor Lublin. Motorowcy najpierw byli niepokonani od 2. do 5. kolejki, a następnie nie przegrali żadnego z ostatnich pięciu starć w rundzie jesiennej. Podopieczni Mateusza Stolarskiego jako jedyni obok Rakowa i Jagiellonii mogą kontynuować swoją passę.

Ekstraklasa: najlepsze serie. Niektóre mogą trwać dłużej

Drużyna Liczba spotkań bez porażki Czas trwania serii (kolejki) Liczba zdobytych punktów Raków Częstochowa 11 8-18 25/33 Jagiellonia Białystok 11 8-18 25/33 Lech Poznań 8 3-10 22/24 Motor Lublin 5 13-18 13/15 Legia Warszawa 5 10-14 11/15 Puszcza Niepołomice 5 4-8 7/15 Cracovia Kraków 4 8-11 10/12 Legia Warszawa 4 4-7 8/12 Górnik Zabrze 4 2-5 8/12 Piast Gliwice 4 1-4 8/12 Widzew Łódź 4 1-4 8/12 Motor Lublin 4 2-5 6/12

Ekstraklasa wróci do gry w rundzie wiosennej na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. 19. kolejka odbędzie się w dniach 31 stycznia – 3 lutego. Pierwsze spotkanie po przerwie, które będą mogli zobaczyć kibice to mecz GKS Katowice – Stal Mielec. Z kolei hit kolejki to konfrontacja Cracovii z Rakowem, czyli 5. z 2. drużyną w tabeli.