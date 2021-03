Dyrektor Canal+ Sport Michał Kołodziejczyk poinformował na łamach jednego z portali społecznościowych, że sobotnie spotkanie w ramach PKO Ekstraklasy pomiędzy Stalą Mielec a Rakowem Częstochowa nie dojdzie do skutku. Powodem mają być zakażenia koronawirusem.

Kolejka siedmiomeczowa?

W najbliższą sobotę do ligowych zmagań po przerwie na spotkania reprezentacyjne mają wrócić zawodnicy PKO Ekstraklasy. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie wszystkie mecze w ramach 23. kolejki dojdą do skutku. Powodem mają być zakażenia koronawirusem.

Problem pojawia się w przypadku spotkania sobotniego, w którym Stal Mielec na swoim stadionie ma się zmierzyć z Rakowem Częstochowa. Mecz według planu ma się zacząć o 15:00. Niemniej realny scenariusz zakłada, że batalia z udziałem obu drużyn jednak będzie musiała zostać rozegrana w innym terminie.

Koronawirus zaatakował częstochowian

Na tę chwilę oficjalnego komunikatu w sprawie przełożenia meczu nie ma. Pewne jest jednak, że żadnych pozytywnych wyników na COVID-19 nie było w szeregach mielczan. Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z rzecznikiem prasowym Stali Jakubem Zegaralińskim, który dał nam do zrozumienia, że ewentualne przełożenie spotkania może być na prośbę gości.

– Na razie nie mam żadnej wiadomości w sprawie ewentualnego przełożenia spotkania. Jeśli mecz miałby zostać odwołany, to na pewno nie na nasz wniosek. Przygotowujemy się do sobotniego spotkania tak, jakby miał się odbyć – mówił nam Jakub Zegarliński, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Stali Mielec.

Otrzymaliśmy również odpowiedź ze strony Rakowa. Okazuje się, że nie tylko Kamil Piątkowski miał pozytywny wynik testu na koronawirusa, ale także piłkarze trenujący ostatnio w Częstochowie, jak i członkowie sztabu szkoleniowego. – Mamy kilka przypadków zakażenia w zespole oraz w sztabie szkoleniowym. Złożyliśmy wniosek o przełożenie spotkania i wydaje się, że decyzja w tej kwestii jest sprawą oczywistą i mecz zostanie przełożony, ale musimy jeszcze czekać na oficjalny komunikat w tej sprawie – przekazał nam Michał Szprendałowicz, rzecznik prasowy Rakowa Częstochowa.

