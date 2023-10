Ekstraklasa ma wrócić do TVP. Poznaliśmy szczegóły

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: PKO Ekstraklasa

Canal+ wznowiło rozmowy z TVP w kwestii sublicencji do praw telewizyjnych dot. PKO BP Ekstraklasy

Polskie rozgrywki ligowe znowu mają być pokazywane w Telewizji Publicznej

O przełomie w negocjacjach informuje Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego Onet

Canal+ rozmawia z TVP. Ekstraklasa wróci do Telewizji Publicznej?

Wszystko wskazuje na to, że PKO BP Ekstraklasa znowu będzie pokazywana na antenach TVP. Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego Onet ujawnił, że w ostatnich tygodniach w negocjacjach na linii Canal+ – Telewizja Polska doszło do przełomu, co przybliża porozumienie do finalizacji.

– Podczas rozmów Canal+ w końcu zszedł ze swoich ogromnych oczekiwań, TVP dołożyło trochę pieniędzy i pierwszy raz od dawna w tunelu pojawiło się światełko – to wypowiedź jednego z uczestników spotkań na szczycie. Ile otrzyma Canal+? Za każdy sezon czteroletniego kontraktu Telewizja Polska ma zapłacić 25-30 mln złotych.

TVP ma także zyskać tzw. “świadczenia marketingowe”. Co się z tym wiąże? Przegląd Sportowy donosi, że “na rękawach piłkarskich koszulek wszystkich zespołów Ekstraklasy miałoby się znaleźć logo stacji”. Jednak to oczywiście będzie wiązało się z kolejnym wydatkiem.

Mecze będą pokazywane na kanale TVP Sport, co jest efektem strategii nowego prezesa stacji. Sublicencja ma obejmować 34 spotkania.