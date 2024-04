Michal Kosc / PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Bialystok - Slask Wroclaw

Lider Ekstraklasy jest obecnie trzecim najgorzej punktującym liderem spośród ponad 40 lig europejskich

28. kolejka Ekstraklasy pokazała, że wyrównana czołówka w walce o puchary i mistrzostwo nie wynika z tego, że wszyscy na górze tabeli punktują ponad stan, a wręcz przeciwnie – co chwilę zaliczają wpadki

Wiele wskazuje na to, że będziemy mieli w tym sezonie jednego z najgorzej punktujących mistrzów w ostatniej dekadzie

Czeka nas najbardziej nieporadny mistrz od lat

Przed startem rundy wiosennej można było żyć nadzieją, że rozgrywka o mistrzostwo Polski i grę w europejskich pucharach będzie toczyć się do samego końca sezonu. I tak w istocie się stało – różnice między drużynami w czołówce są naprawdę niewielkie. Problem polega jednak na tym, że wynika to w dużej mierze z nieporadności topowych zespołów w Ekstraklasie, a nie z tego, że najlepsza szóstka odjeżdża reszcie stawki w zastraszającym tempie.

W skali mikro – wystarczy rzucić okiem na ostatnią kolejkę. W sobotę Lech Poznań przegrał z Puszczą Niepołomice, czym otworzył ścieżkę Legii lub Rakowowi do przegonienia samego siebie. Ci jednak z tego nie skorzystali i podzielili się punktami. Przewagę nad resztą stawki mogła zatem w niedzielę powiększyć Jagiellonia Białystok, ale ta sensacyjnie przegrała na własnym obiekcie z Cracovią. Dzięki temu liderem mógł zostać Śląsk Wrocław, jednak ten uległ Górnikowi Zabrze. Tym samym najwięcej zyskała Pogoń Szczecin, która ograła w piątek Ruch – jako jedyna drużyna z TOP6 szczecinianie zgarnęli pełną pulę.

Skala makro pokazuje jednak, że 28. kolejka nie była jednorazowym wypadkiem. Jak wyliczył Cezary Kawecki – Ekstraklasa ma trzeciego najsłabiej punktującego lidera w całej Europie. Gorsza średnią punktową ma tylko lider ligi albańskiej i pierwsza ekipa ligi czarnogórskiej. Aż 38 liderów punktuje na lepszym poziomie od Jagiellonii, ale przecież nie będziemy czepiać się samej Jagi, bo ona i tak w tym wyścigu żółwi jest najlepsza.

1⃣. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 TNS: 2,87

2⃣. 🇩🇪 Bayer: 2,72

3⃣. 🇳🇱 PSV: 2,70

4⃣. 🇹🇷 Fenerbahce: 2,66

5⃣. 🇵🇹 Sporting: 2,64

6⃣. 🇸🇲 Virtus: 2,62

7⃣. 🇬🇮 Lincoln: 2,60

8⃣. 🇮🇹 Inter: 2,59

9⃣. 🇷🇸 Crvena Zvezda: 2,57

🔟. 🇪🇸 Real: 2,52

1⃣1⃣. 🇨🇿 Sparta: 2,50

1⃣2⃣. 🇦🇩 Santa Coloma: 2,50

1⃣3⃣. 🇸🇰 Slovan: 2,48… — Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) April 15, 2024

Co więcej – wiele wskazuje na to, że możemy mieć w tym roku najsłabiej punktującego mistrza w ostatniej dekadzie. Jagiellonia obecnie zbiera średnio 1,86 pkt/mecz. To identyczny dorobek, jaki miała w sezonie 2019/20 Legia Warszawa (wtedy jednak grano w systemie ESA37, czyli poziom trudności był teoretycznie trudniejszy z uwagi na dodatkowy mecz z drużynami TOP8).

W ostatnich trzech latach mistrz zawsze wykręcał średnią powyżej dwóch oczek na spotkanie. W tym sezonie, by mistrz osiągnął taki pułap, Jagiellonia musiałaby zaliczyć bilans 5-1-0 w ostatnich sześciu kolejkach. Śląsk potrzebuje samych zwycięstw do końca sezonu, by doskoczyć do średniej 2,00 pkt/mecz. Pozostałe ekipy nie mają już szans na to, by zakończyć rozgrywki z taką regularnością zdobywania punktów.

sezon 2022/23 – Raków Częstochowa – 75 punktów w 34 meczach – średnia 2,20 pkt/mecz

2021/22 – Lech Poznań – 74 punktów w 34 meczach – średnia 2,18 pkt/mecz

2020/21 – Legia Warszawa – 64 punkty w 30 meczach – średnia 2,13 pkt/mecz

2019/20 – Legia Warszawa – 69 punktów w 37 meczach – średnia 1,86 pkt/mecz

2018/19 – Piast Gliwice – 72 punkty w 37 meczach – średnia 1,94 pkt/mecz

2017/18 – Legia Warszawa – 70 punktów w 37 meczach – średnia 1,89 pkt/mecz

2016/17 – Legia Warszawa – 73 punkty w 37 meczach – średnia 1,97 pkt/mecz

2015/16 – Legia Warszawa – 73 punkty w 37 meczach – średnia 1,97 pkt/mecz

2014/15 – Lech Poznań – 70 punktów w 37 meczach – średnia 1,89 pkt/mecz

2013/14 – Legia Warszawa – 81 punktów w 37 meczach – średnia 2,19 pkt/mecz

Wymowne statystyki, prawda? A spuentujmy to tym, że obecna średnia punktowa lidera pozwoliłaby na to, by w poprzednim sezonie zająć… dopiero trzecie miejsce w tabeli. Rzecz jasna mistrz z Częstochowy punktował wówczas lepiej, ale i druga Legia Warszawa miała lepszą skuteczność zbierania punktów.

Jedenastka 28. kolejki Ekstraklasy:

Powrót do bramki Cracovii zaliczył Madejski. I to jaki powrót! Podwójna interwencja przy rzucie karnym Pululu z miejsca stała się jednym z highlightów kolejki. W obronie była spora rywalizacja, bo dobry mecz zagrał Olafsson z Cracovii, błyszczał Koutris z Pogoni, ale ostatecznie do trójki zakwalifikowali się Wahlqvist (czyste konto, asysta, kluczowe podanie przy samobóju), Czerwiński (czyste konto i bramka) oraz Craciun (bramka i bardzo rzetelna postawa).

Kłopot bogactwa przy wyborze był też w drugiej linii. Ostatecznie poza nawias trzeba było odstawić chociażby Daniego Ramireza, Kamila Zapolnika, Adriana Przyborka czy Janiego Atanasova. Ale co zrobić, gdy takie mecze grają Lukoszek, Ennali, Mokrzycki oraz Grosicki?

W ataku smakiem musieli się obejść chociażby Zrelak (ostatnie mecze pokazują, jak bardzo cierpiała Warta na jego braku) czy Piasecki. Koulouris miejsce w jedenastce miał właściwie z automatu po hat-tricku, podobnie jak Tejan po dublecie i wkręceniu w ziemię Vuskovicia, a i warto odnotować dobrą formę Kallmana.

Bohater kolejki: Eftimis Koulouris

Pięć strzałów, cztery uderzenia celne, xG na poziomie 0.62 i trzy gole na koncie. A przecież niewiele brakowało, by miał jeszcze czwarte trafienie, ale był na minimalnym ofsajdzie i sędzia gola nie uznał. I gdyby jeszcze trener nie zdjął go na ostatnie 30 minut gry, to pewnie dołożyłby czwartą, a może jeszcze piątą sztukę.

Do tej pory w 2024 roku nie błyszczał skutecznością – trafił z Jagiellonią w Pucharze Polski, ustrzelił Legię Warszawa na wyjeździe, natomiast miał problem z tym, by wejść na tory z jesieni. Czasem miał też pecha, bo gdy Grosicki dobrze do niego dogrywał i ten stał już przed szansą bramkową, to uprzedzali go… obrońcy rywali, którzy ładowali samobóje.

Wygląda na to, że Pogoń wreszcie sprowadziła zagraniczną “dziewiątkę”, która dowozi. Robi to, co wymaga się od faceta na tej pozycji. A przy wsparciu Grosickiego, Ulvestada, Biczachczjana, Kurzawy i młodych wilczków Koulouris ma naprawdę niezłe warunki do pracy.

Mecz kolejki: ŁKS Łódź – Radomiak Radom 3:2

Dobrze mieć trochę rock&rolla w kolejce. I łodzianie u siebie znów zagrali tak, że nieźle się to oglądało. Ponad 4.00 xG w meczu, aż 36 strzałów z obu stron, intensywność w pojedynkach, pięć goli (z tego co najmniej trzy wysokiej jakości), świetny występ Tejana w ofensywie, bardzo dobra praca Mokrzyckiego w środku pola, epizodyczne role graczy Radomiaka. No i wątek memiczny w postaci kolejnej czerwonej kartki ekipy Macieja Kędziorka.

Swoją drogą to wygląda naprawdę już na jakiś absurdalny happening. Niedawno Canal+ po jednym z meczów Radomiaka zaprosił Kędziorka do studia i maglował go z każdej czerwonej kartki. Smutno patrzyło się na to, jak Kędziorek wewnętrznie walczy, by nie wybuchnąć i nie wyrzucić z siebie wszystkiego, co leży mu na sercu w tym temacie. Bo to są czerwone kartki z pogranicza absurdu – faul w pierwszej minucie meczu, bramkarz wpadający w napastnika kolanem w twarz, dwie żółte kartki rezerwowego, druga żółta kartka po faulu w ataku w polu karnym przeciwnika…

Tylko siąść i płakać. Panie Macieju, współczujemy.

Zagranie kolejki: Szarańcza Puszczy Niepołomice

CRACUN! PUSZCZA PROWADZNI 2:0! 🤯



Lech zupełnie bezradny w Krakowie 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/aHwGeeLAlz — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 13, 2024

Gdy Mariusz Rumak lekceważył nieco stałe fragmenty gry na przedmeczowej konferencji prasowej, to coś tak można było wyczuć, że szybko się to zemści. Perfekcyjna “szarańcza”, lechici odstawili absurdalne krycie i Craciun zdobył taką bramkę. Cóż, nie przygotować się w defensywie na rzuty wolne czy rzuty z autu w starciu z Puszczą Niepołomice? To musiało się tak skończyć.

Cytat kolejki: Podolski znów wjeżdża wślizgiem we władze

Sprawa tego jak traktujecie akademię i dzieciaki, tego że przez waszą politykę zabrano pieniądze Akademii co tylko potwierdza moje zdanie na ten temat.

Kolejny skandal a cierpią na tym dzieci w akademii. Ja mam tego dość. Nie jest wam po prostu wstyd??

Trzeba otworzyć oczy i… https://t.co/n9YxiZUBqj — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) April 15, 2024

Lukas Podolski nie zwalnia tempa w walcowaniu władz Zabrza. I – jak we “Władcy Pierścieni” – ma miecz, topór, łuk kibiców Górnika. Ale ma też wsparcie każdej osoby, która ma dość prowizorki w zarządzaniu klubami miejskimi. Górnik wykręca kapitalny wynik na przestrzeni ostatniego roku, sprzedaje zawodników za sumy nieosiągalne dla 80% ligowej stawki, wprowadza młodzież do drużyny… Ale co z tego, skoro za tą fasadą dobrych rezultatów stoi absolutna amatorka w zarządzaniu dużą organizacją sportową.

Dobrze, że zabrzanie mają w swoich szeregach tak mocny głos, jakim jest Lukas Podolski. Pozostaje tylko trzymać kciuki za to, by Podolskiemu nie skończyła się cierpliwość w walce o słuszną sprawę.