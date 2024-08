Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Rui Modesto

Raków i Lech walczą o gwiazdę ligi szwedzkiej

W ostatnich latach Skandynawia stała się bardzo popularnym kierunkiem transferowym dla wielu klubów z PKO Ekstraklasy. Prym w ściąganiu graczy z tego kierunku wiedzie Lech Poznań, który bardzo często – nawet w tym okienku – wita u siebie Norwegów lub też Szwedów. I okazuje się, że być może kolejny gracz z północy Europy trafi wkrótce do Polski.

Do Polski, bo do końca nie wiadomo, gdzie konkretnie. Ale do brzegu. Według informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego z “WP Sportowe Fakty” niejaki Rui Modesto znalazł się na celowniku klubów z Ekstraklasy. Jest to 24-letni Angolczyk, który od lat występuje jednak w Skandynawii. Skrzydłowy jest obecnie graczem AIK i zalicza się do grona jednych z najlepszych graczy całej ligi szwedzkiej. W trwającym sezonie w 15 rozegranych meczach zdobył pięć goli i zanotował pięć asyst.

Koźmiński przekazał, że zawodnikiem najprawdopodobniej zainteresowane są dwa czołowe kluby ligi, czyli Raków Częstochowa oraz Lech Poznań. Wcześniej o gracza miała starać się także Jagiellonia Białystok. Mistrz Polski nie chciał jednak wyłożyć około 2 milionów euro za Modesto, bowiem tyle ma sobie życzyć AIK, choć jak informuje “WP” ma istnieć pewna furtka. Niemniej rozmowy w sprawie tego transferu to tylko zainteresowanie, a nie konkretne negocjacje. Przynajmniej do tej pory.

