Michniewicz rozważa ofertę Zagłębia

Zagłębie Lubin wygrało wiosną tylko jedno spotkanie, a ostatnia porażka z GKS-em Katowice było już czwartą kolejną. Widmo spadku z Ekstraklasy zaglądnęło w oczy władz klubu, dlatego z ławką trenerską pożegnał się Marcin Włodarski. Trwają intensywne poszukiwania jego następcy – prezes Miedziowych Paweł Jeż zasugerował, że docelowy kandydat powinien poprowadzić drużynę już w kolejnym ligowym meczu.

Niespodziewaną opcją dla Zagłębia stał się Czesław Michniewicz, o czym informowała wczoraj “Piłka Nożna”. Nowe wieści przekazał natomiast Szymon Janczyk z portalu Weszlo.com. Były selekcjoner reprezentacji Polski jest nie tylko kandydatem, ale przede wszystkim faworytem na nowego szkoleniowca klubu z Lubina. W weekend nawiązano pierwszy kontakt. Wstępnie Michniewicz miał wykazać zainteresowanie głośnym powrotem do Ekstraklasy.

Zarząd Zagłębia ma wykazywać sporą determinację, aby to właśnie Michniewicz został nowym trenerem. Przedstawiono mu atrakcyjną ofertę, a w dodatku panuje przekonanie, że rozmowy zakończą się powodzeniem.

Michniewicz po rozstaniu z reprezentacją Polski zaliczył dwie egzotyczne przygody – w saudyjskim Abha Club oraz marokańskim AS FAR Rabat. W żadnym z tych klubów nie zagrzał miejsca na dłużej. Do Ekstraklasy może wrócić po ponad trzech latach – w październiku 2021 roku zwolniono go z Legii Warszawa.