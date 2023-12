fot. PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Cracovia ograła w środę Legię Warszawa 2-0

Po długim czasie bez zwycięstwa Pasy wreszcie się przełamały

Jacek Zieliński dokonał wstępnego podsumowania rundy w wykonaniu swojej drużyny

Cracovia przełamała się na sam koniec

Cracovia w środę rozegrała zaległe spotkanie z Legią Warszawa. Było to wydarzenie szczególne, bowiem przed meczem oraz w jego trakcie oddano hołd zmarłemu przed kilkoma dniami Januszowi Filipiakowi.

Po fatalnej rundzie Pasy wreszcie się przełamały i sensacyjnie pokonały przed własną publicznością Legię 2-0. Dzięki trzem punktom spędza przerwę zimową poza strefą spadkową.

– Bardzo zależało nam na zwycięstwie. Po pierwsze, chcieliśmy oddać należyty hołd Profesorowi Filipiakowi poprzez pokonanie uznanej firmy. Po drugie, nasza sytuacja w tabeli była trudna, a nie chcieliśmy zimować w strefie spadkowej. Zadania wykonane, marzenia się spełniły. Jestem zadowolony i dumny z chłopaków – mówił po meczu trener Jacek Zieliński.

Cracovia rzutem na taśmę wydostała się ze strefy spadkowej, choć wiosną najprawdopodobniej wciąż będzie wplątana w walkę o utrzymanie w elicie. Zieliński przyznaje, że wyniki jego zespołu są rozczarowujące, choć dorobek punktowy powinien być większy.

– Za wcześnie na ocenę pierwszej części sezonu. Wygraliśmy z Legią na koniec roku, lecz nie możemy powiedzieć, że za nami świetna runda. Zdajemy sobie sprawę, że jesień była przeciętna w naszym wykonaniu, choć uważam, że liczba punktów jest zdecydowanie zbyt mała jak na to, co prezentowaliśmy w wielu meczach, ale spokojnie sobie to ocenimy.

– Paradoksem jest to, że byłem już zwalniany w Lechu Poznań po dwóch wygranych z rzędu, więc człowieka nie może dziwić chęć rozstania z trenerem po porażkach. To normalne w piłce. Wytrzymałem ciśnienie. Zobaczymy, co będzie dalej – zakończyć trener Pasów.

