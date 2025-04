Cracovia walczy o wielki talent. Trudne zadanie

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Filip Rózga

Cracovia straci utalentowanego piłkarza za darmo?

Cracovia podczas zimowej przerwy zapowiadała walkę o europejskie puchary i miejsce na podium Ekstraklasy. Dyspozycja w rundzie wiosennej pozostawia jednak wiele do życzenia. Ekipa Dawida Kroczka wygrała tylko dwa spotkania i spadła na szóstą lokatę. Do ligowego podium traci aż 13 punktów, dlatego szanse na zrealizowanie celu są już praktycznie zerowe. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość trenera, który mierzy się z coraz większą krytyką. Zarząd Cracovii musi podjąć szereg istotnych decyzji. Problematyczna stała się dla nich ponadto kwestia nowej umowy dla Filipa Rózgi.

18-letni skrzydłowy jest uznawany za jeden z największych talentów w kraju i absolutną perełkę Pasów. Regularnie gra w kadrach młodzieżowych, a dla Cracovii w tym sezonie wystąpił 25 razy, notując gola oraz trzy asysty. W Krakowie wiążą z nim wielkie nadzieje i liczą, że w przyszłości jego odejście wygeneruje dla klubu olbrzymi zarobek. Może stać się jednak inaczej, gdyż obecny kontrakt obowiązuje tylko do połowy 2026 roku, a szanse na przedłużenie są coraz mniejsze.

O szczegółach poinformował dziennikarz Łukasz Olkowicz w programie “Ofensywni”. Twierdzi, że Rózga na ten moment nie chce wiązać się nową umową z Cracovią, co jest dla niej bardzo poważnym ryzykiem. W przyszłym roku straci go za darmo, więc może umieścić go na liście transferowej już tego lata. Nie wyciągnie za niego jednak tak dużych pieniędzy, jakich oczekiwała. Rózga jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 1,5 mln euro.