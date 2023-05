Lechia Gdańsk żegna się z Ekstraklasą, co sprawia, że wielu kibiców Biało-zielonych zastanawia się co dalej z klubem. W programie "Cafe Futbol" na antenie Polsat Sport prezes klubu Zbigniew Deptuła jednoznacznie stwierdził, że nie ma szans, aby Lechia zaczynała grać od 4 Ligi. Ponadto ujawnił plany związane z budżetem klubu na nową kampanię.

fot. Imago / Mateusz Słodkowski / CYFRASPORT Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk jest juz pewna spadku z PKO Ekstraklasy

Prezes klubu Zbigniew Deptuła udzielił kilku ciekawych wypowiedzi na temat przyszłości Lechii w programie “Cafe Futbol”

Na dzisiaj nie wiadomo na 100 procent, czy lechiści będą grać w kolejnej kampanii na Polsat Plus Arena Gdańsk

“Ponad 30 procent budżetu klubu to koszt stadionu”

Lechia Gdańsk wygrała w trakcie minionego weekendu mecz 33. kolejki PKO Ekstraklasy z Legią Warszawa (1:0). Był to efektem kapitalnego strzału Macieja Gajosa. W każdym razie to było zwycięstwo na otarcie łez dla fanów gdańskiej ekipy, bo drużyna spada z ligi. Jaka przyszłość czeka klub? Wypowiedzi na ten temat udzielił sternik Biało-zielonych.

– Nie ma opcji, abyśmy zaczynali grać od 4 Ligi. Mamy licencję na Ekstraklasę. Teraz musimy załatwić formalności związane z grą w 1 Lidze. Musimy zmienić prognozę finansową. Już dostaliśmy informację, że z 1 Ligi otrzymamy 600 tysięcy złotych za cały sezon. Porównując to z kilkoma, czy kilkunastoma milionami złotych z Ekstraklasy, to różnica jest kolosalna – mówił prezes Lechii Gdańsk Zbigniew Deptuła w programie “Cafe Futbol”.

– Jesteśmy świeżo po zrobieniu budżetu na 1 Ligę, który chcielibyśmy, aby był na poziomie 22,5 miliona złotych. Z czego 8,8 miliona złotych to koszt wynajęcia Polsat Plus Arena Gdańsk. Ponad 30 procent budżetu to koszt stadionu. Za obiekty na Traugutta rocznie płacimy milion złotych. To są zatem spore koszty – dodał sternik Biało-zielonych.

– Mamy najpiękniejszy stadion w Polsce, ale koszty obciążające klub w związku z tym, są ogromne. W środę jesteśmy umówieni na rozmowę z panią prezydent i będziemy rozmawiać na ten temat. To będą trudne rozmowy. Czy jest szansa, że Lechia nie nie będzie grać na Polsat Plus Arena Gdańsk? Nie chcę brać takiej ewentualności pod uwagę – mówił Deptuła.

Czytaj więcej: Lechia pożegnała legendę. Wzruszające sceny w Gdańsku [WIDEO]