fot. PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Mączyński

Krzysztof Mączyński nie będzie dłużej reprezentował barw Śląska Wrocław. Klub poinformował o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron.

Krzysztof Mączyński był związany ze Śląskiem Wrocław od 2019 roku

Od początku obecnego sezonu przebywał na zesłaniu w drugoligowych rezerwach

Klub rozwiązał kontrakt z 35-latkiem

Toksyczna przygoda Mączyńskiego ze Śląskiem

Krzysztof Mączyński dołączył do Śląska Wrocław w styczniu 2019 roku. Opuścił wówczas Legię Warszawa, gdzie miał nie najlepsze stosunki ze sztabem szkoleniowym. We Wrocławiu szybko zyskał status gwiazdy, a nawet otrzymał kapitańską opaskę. Do końca poprzedniego sezonu był kluczowym elementem wyjściowej jedenastki, lecz ubiegłego lata jego związek ze Śląskiem przybrał charakter toksycznego.

Mączyński cieszył się bowiem jednym z najwyższych kontraktów w zespole, co dla władz stało się problematyczne. Próbowano dogadać się w sprawie przedwczesnego zakończenia współpracy, lecz pomocnik na takie rozwiązanie nastawiony nie był. W efekcie zesłano go do drugoligowych rezerw, gdzie spędził całą rundę jesienną obecnej kampanii. Rozegrał tylko dwa spotkania, co było tłumaczone słabym przygotowaniem fizycznym.

W poniedziałek pojawił się komunikat o rozwiązaniu z Mączyńskim kontraktu za porozumieniem stron. W tej chwili nie wiadomo, czyje szeregi zasili były reprezentant Polski.

Krzysztof Mączyński nie jest już piłkarzem Śląska Wrocław. Umowa z pomocnikiem została rozwiązana za porozumieniem stron.



Krzysiek, dziękujemy za grę w zielono-biało-czerwonych barwach i życzymy powodzenia! pic.twitter.com/rvmIYnWxOk — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) January 16, 2023

W barwach Śląska Wrocław Mączyński rozegrał łącznie 99 spotkań i strzelił sześć bramek. Wcześniej był związany z Legią oraz Wisłą, a jego kontrowersyjne przenosiny z Krakowa do Warszawy odbiły się szerokim echem w całym kraju.

Zobacz również: