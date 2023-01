PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie krył radości z wygrania pierwszego trofeum w barwach Barcelony. W niedzielę Duma Katalonii pokonała Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii 3:1.

Lewandowski wygrał pierwsze trofeum w Barcelonie

Polak zakończył mecz z golem i asystą

Napastnik nie krył radości z sukcesu

Lewandowski: po to tu przyszedłem

Robert Lewandowski, odegrał kluczową rolę w sukcesie Barcelony. Polski napastnik najpierw asystował przy bramce Gaviego, a następnie sam trafi do siatki Realu Madryt tuż przed przerwą. Były gracz Bayernu Monachium miał swój udział także przy trzecim trafieniu dla Katalończyków.

Reprezentant Polski po meczu w rozmowie z dziennikarzami pochwalił swoich kolegów z zespołu. – Wykonaliśmy świetną robotę. Bardzo dobrze zarządzaliśmy meczem i wynikiem. Bawiliśmy się dobrze – powiedział Lewandowski.

To pierwsze trofeum Lewandowskiego od jego transferu do Barcelony latem, gdy na Camp Nou trafił z Bayernu Monachium za 45 milionów euro. Doświadczony napastnik podkreślił, że właśnie po takie chwile przeniósł się do Katalonii. – Przyszedłem do Barcelony wiedząc, że muszę zdobywać tytuły – dodał.

Na koniec napastnik ujawnił radę, jakiej udzielił Gaviemu przed rozpoczęciem finału, co pomogło im nawiązać specjalne relacje na boisku. – Przed meczem powiedziałem Gaviemu, żeby trzymał się blisko mnie. Wiedziałem, że razem możemy zrobić dobre rzeczy – powiedział Lewandowski.

Barcelona nie ma czasu na odpoczynek. Drużyna Xaviego już w czwartek rozegra kolejny mecz, tym razem rywalizując w Pucharze Króla. Duma Katalonii zmierzy się z Ceutą. Początek spotkania o godzinie 20:00.

