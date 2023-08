Nie jest to rywal, z którym Legia musi koniecznie wygrać. Może, ale nie musi. Spodziewam się wyrównanego spotkania. Jeżeli się uda awansować do fazy grupowej, to wszyscy w Warszawie będą zadowoleni, a jeśli nie, to nikt nikomu głowy nie urwie - mówi Piotr Włodarczyk dla "WP Sportowe Fakty".

IMAGO / PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Legia Warszawa

Piotr Włodarczyk pokusił się o ocenę szans Legii Warszawa na awans do fazy grupowej LKE

Były reprezentant Polski i gracz Legii spodziewa się wyrównanej rywalizacji

Już dzisiaj pierwszy mecz ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji

Uda się?

Legia Warszawa wciąż jest w grze o udział w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Wicemistrzowie Polski już dzisiaj w pierwszym meczu w Danii zmierzą się z FC Midtjylland. Zadanie, które stoi przed ekipą Kosty Runjaicia z pewnością nie będzie łatwe, ale nie jest też niemożliwe do zrealizowania. Podobnego zdania jest Piotr Włodarczyk, były piłkarz Legii i reprezentant Polski.

– Nie jest to rywal, z którym Legia musi koniecznie wygrać. Może, ale nie musi. Spodziewam się wyrównanego spotkania. Jeżeli się uda awansować do fazy grupowej, to wszyscy w Warszawie będą zadowoleni, a jeśli nie, to nikt nikomu głowy nie urwie. Z drugiej strony wobec Legii zawsze są wysokie oczekiwania i każdy liczy na to, że będzie grała dalej w pucharach – mówi Piotr Włodarczyk dla “WP Sportowe Fakty”.

