Borek wskazał sufit Śląska Wrocław. Wymowne słowa komentatora

Śląsk Wrocław notuje fantastyczny start sezonu Ekstraklasy. Drużyna Jacka Magiery prezentuje bardzo wysoką formę, co potwierdziło zwycięstwo 4:0 z Legią Warszawa. Na temat wrocławian w Kanale Sportowym wypowiedział się Mateusz Borek.

IMAGO / Maciej Rogowski Na zdjęciu: Mateusz Borek

Śląsk Wrocław notuje fantastyczne występy w sezonie 2024/2024 PKO BP Ekstraklasy

Wysoką formę drużyny Jacka Magiery potwierdziło wygrane 4:0 spotkanie z Legią Warszawa

Mateusz Borek w Kanale Sportowym wskazał jedną kluczową cechę zespołu z Wrocławia

Śląsk Wrocław zachwyca. Mateusz Borek wskazał ważną cechę

Śląsk Wrocław to chyba największe zaskoczenie obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Drużyna, która była blisko spadku kilka miesięcy temu, teraz walczy o najwyższe cele. Z pewnością wielka w tym zasługa trenera Jacka Magiery, którego skomplementował Mateusz Borek z Kanału Sportowego. Ekspert wskazał także kluczową cechę wrocławskiej drużyny.

– Sufitem dzisiaj Śląska Wrocław jest normalność. Są kompetencje trenera, jest zaufanie do trenera, jest wizja dłuższej pracy, jest pion sportowy podporządkowany pod wizję Jacka Magiery – ocenił komentator.

Te słowa to nawiązanie do niedawnej sytuacji Śląska, który borykał się z wieloma pozaboiskowymi problemami. Polityka klubu znacząco się zmieniła i jak widać przynosi to efekty.

Zobacz także: Legia i Wisła daleko przed rywalami. Pod tym względem deklasują