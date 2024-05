Boniek szokuje. Wyjaśnił tajemniczy wpis Kamila Glika

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek wyjawił, do czego odnosił się wpis Kamila Glika

W ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy Cracovia dość niespodziewanie przegrała z Ruchem Chorzów 0:2. Po spotkaniu w mediach społecznościowych tajemniczy wpis zamieścił Kamil Glik. Od początku można było odczuć, że słowa piłkarza raczej nie odnoszą się bezpośrednio do negatywnego wyniku meczu.

– Wiele razy byłem na dole, ale tak poniżony nigdy – napisał 103-krotny reprezentant Polski.

Kulisy tego wpisu wyjaśnił Zbigniew Boniek, który był gościem na kanale Prawda Futbolu. Były prezes PZPN i znakomity piłkarz powiedział, że za wszystko odpowiada Mateusz Dróżdż, obecny sternik Cracovii. Ponoć działacz wparował do szatni i zarzucił piłkarzom celowy brak zaangażowania w mecz.

– Ostatnie dwa dni nie były najlepsze dla prezesa Cracovii, kolegi Dróżdża. Ja do niego nic nie mam, nie znam go. Natomiast prawda jest taka, że wczoraj wszedł do szatni i miał straszne pretensje do piłkarzy, że prawdopodobnie ułożyli się, że im to było na rękę, a on jako klub stracił 400 tys. zł – mówił Boniek.

– Ja z Kamilem Glikiem, broń boże, nie rozmawiałem […] W każdym razie do Kamila Glika czasami można mieć jakieś zastrzeżenia, natomiast nie można powiedzieć, że bierze udział w czymś, co jest ustawione – komentował były prezes PZPN.

