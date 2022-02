Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Jakub Błaszczykowski najprawdopodobniej nie będzie kontynuował piłkarskiej kariery po sezonie 2021/2022. O zamiarach 36-latka opowiedział Jerzy Brzęczek.

Ostatni raz Jakuba Błaszczykowskiego na boisku oglądaliśmy w sierpniu ubiegłego roku

Były kapitan reprezentacji Polski leczy kontuzję i po sezonie pewnie pożegna się z karierą piłkarza

36-latek robi jednak wszystko, aby zagrać pożegnalny mecz

Trwa walka o powrót na pożegnalny mecz

Jerzy Brzęczek około tydzień temu wrócił na ławkę trenerską. Były selekcjoner reprezentacji Polski podjął się niełatwej misji uratowania Wisły Kraków od spadku z Ekstraklasy. Biała Gwiazda jest aktualnie tuż nad strefą spadkową. Najbliższy mecz z Brzęczkiem w roli trenera to poniedziałkowa konfrontacja przeciwko Górnikowi Łęczna. 50-letni szkoleniowiec zabrał głos na temat swojej drużyny.

– Patrząc na zawodników, jeśli chodzi o jakość i zaangażowanie, jestem pozytywnie zaskoczony. Kwestie psychiczne to osobna rzecz, na pewno leży gdzieś problem, skoro nie ma punktów – stwierdził opiekun Wisły Kraków.

– W tym kierunku to dla nas duże wyzwanie, żeby ta drużyna miała pewność siebie i potrafiła pokazać te umiejętności – dodał Brzęczek. Kibiców najbardziej zainteresowała jednak jego wypowiedź na temat zamiarów Jakuba Błaszczykowskiego.

– Oczywiście, to Kuba musi bezpośrednio odpowiadać na tego typu pytania, ale patrząc na tę sytuację i całą jego karierę, to już bardziej walczy o to, żeby wrócić i się pożegnać – ocenił Brzęczek. Błaszczykowski leczy aktualnie zerwane więzadło krzyżowe. Na boisku ostatni raz oglądaliśmy go 21 sierpnia zeszłego roku. Były kapitan reprezentacji Polski w tym roku skończy 37 lat.

