Motor przedłuży umowę z czołowym piłkarzem. To formalność

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor zatrzyma Wolskiego na dłużej

Motor Lublin w szalonym stylu zakończył poprzedni sezon awansem do Ekstraklasy. Zadecydowały ostatnie minuty finałowego barażu z Arką Gdynia. Wydawało się, że drużynie Mateusza Stolarskiego nie będzie łatwo utrzymać się w elicie. Jesienią punktowała natomiast na świetnym poziomie, a wiosną z czasem również zaczęła łapać coraz lepszą formę. Na chwilę obecną zajmuje ósmą pozycję w ligowej tabeli, a w dorobku ma 36 punktów. Spadek z Ekstraklasy matematycznie wciąż jest możliwy, ale niewiele na to wskazuje. Przewaga Motoru wynosi bowiem aż 13 “oczek”.

Kibice wyczekują zatem komunikatów dotyczących kadry na przyszły sezon. Właściciel Motoru ma ambitne plany i chciałby, aby jego klub walczył o najwyższe cele. W pierwszej kolejności trzeba zatrzymać zawodników, którzy są uznawani za kluczowych. Chodzi między innymi o Bartosza Wolskiego, którego umowa obowiązuje tylko do końca czerwca. Świetna postawa 27-latka w tym oraz poprzednim sezonie wzbudziła spore zainteresowanie jego usługami. Z informacji przekazanych przez portal Transfery.info wynika, że Motor go nie wypuści, a kontrakt zostanie niebawem przedłużony.

Wynika to z zapisów, jakie zostały w nim uwzględnione. Wolski rozegrał już ponad 60 procent minut w obecnym sezonie, co stanowiło jeden z warunków. Drugi to utrzymanie Motoru w Ekstraklasie, z czym również nie będzie żadnego problemu. Nie przesądza to oczywiście o pozostaniu pomocnika w Lublinie, ale klub rozważy tylko wyjątkowo atrakcyjne oferty.