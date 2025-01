Agent Daniego Olmo dla Goal.pl: Legia? Możemy razem podziałać

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Andy Bara dla Goal.pl: Na Legię zawsze będę otwarty

Andy Bara w swojej krótkiej przygodzie jako piłkarz reprezentował barwy kilku polskich klubów. Były chorwacki obrońca był związany m.in. z Detlą Warszawa, Świtem Nowy Dwór Mazowiecki czy Legią Warszawa. Jak sam zaznacza, wspomnienia z naszego kraju ma dobre i do dziś ma tutaj wielu przyjaciół. Choć jego kariera nie potoczyła się najlepiej, to obecnie spełnia się jako agent piłkarski.

Bara odpowiada za interesy m.in. Daniego Olmo, który latem ubiegłego roku został bohaterem dużego transferu na linii Lipsk – Barcelona. Jego klientem jest również Marcelo Brozović, czyli były piłkarz Interu Mediolan, a obecnie gwiazda Al-Nassr. W swojej stajni ma także młodego obrońcę z Realu Madryt.

Agent Daniego Olmo był gościem programu “Nasz News” na kanale Goal.pl na YouTube. W trakcie rozmowy nie zabrakło oczywiście wątku Legii Warszawa, której barwy reprezentował w sezonie 2003-2004. Bara nie ukrywa, że jeśli Wojskowi byliby zainteresowani współpracą, to jest otwarty, aby nawiązać współpracę 15-krotnym mistrzem Polski. Co więcej, sugeruje, że jest w stanie sprowadzić do Legii co najmniej jeden topowy talent każdego roku.

– Powiem tak: jeśli Legia byłaby zainteresowana moją pomocą, to będę bardziej niż szczęśliwy, żeby to zrobić. I tu wcale nie chodzi o pieniądze. Nie liczę na zarobek od polskiego klubu. Ale możemy razem podziałać. Sprowadzać talenty, a potem je sprzedawać. Mówiłem ci kiedyś, że mam 47 bardzo dobrych skautów, którzy są w stanie znaleźć bardzo dobrych piłkarzy. Żeby daleko nie szukać. 17-letni środkowy obrońca z Realu Madryt, który ostatnio zagrał w pucharze w podstawowym składzie pierwszej drużyny to też mój piłkarz – powiedział Andy Bara w programie “Nasz News” na kanale Goal.pl.

– Wiem, jak szukać takich graczy. Jestem przekonany, że mógłbym dawać Legii co najmniej jeden topowy talent każdego roku. Ale nikt się ze mną nie kontaktuje. Oczywiście, ludzie w klubie się zmieniają. Oni nie znają mnie, ja nie znam ich. Bo jednak jako piłkarz nie zostawiłem w Legii jakiegoś wyraźnego śladu. Zatem odpowiedź na twoje pytanie jest prosta. Natomiast jeszcze raz: na Legię zawsze będę otwarty – dodał agent Daniego Olmo.