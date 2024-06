Legia Warszawa w czwartek poinformowała o przyszłości Artura Jędrzejczyka. Otóż "Wojskowi" przedłużyli kontrakt ze swoim weteranem. Nowa umowa 37-latka będzie obowiązywała do końca sezonu 2024/25.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Artur Jędrzejczyk

Oficjalnie: Artur Jędrzejczyk na dłużej w Legii Warszawa

W minionej kampanii Legia Warszawa zakończyła rozgrywki Ekstraklasy na trzecim miejscu. Ambicje stołecznego klubu sięgają jednak zdecydowanie wyżej, dlatego w nadchodzącym letnim okienku transferowym klub chce wzmocnić drużynę. „Wojskowi” dokonali już kilku transferów, w tym Jeana-Pierre’a Nsame, trzykrotnego króla strzelców szwajcarskiej ligi.

W czwartek Legia Warszawa za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przekazała kibicom kolejną dobrą wiadomość. Otóż klub doszedł do porozumienia z Arturem Jędrzejczykiem w sprawie nowego kontraktu. Nowa umowa byłego reprezentanta Polski będzie obowiązywała do 30 czerwca 2025 roku.

– Legia Warszawa to klub mojego życia, to mój dom – tutaj dorastałem jako człowiek i jako piłkarz, tutaj przeżyłem najpiękniejsze momenty w swojej karierze. Dziękuję za zaufanie prezesowi, dyrektorowi sportowemu, trenerowi oraz kolegom z drużyny, z którymi relacje są dla mnie bardzo ważne. Cieszę się z każdego roku, który spędzam z Legią, dla mnie cały czas to coś wyjątkowego – powiedział Artur Jędrzejczyk.

41-krotny reprezentant Polski większą część swojej kariery spędził w Legii Warszawa. Do tej pory 37-latek rozegrał w koszulce „Wojskowych” aż 377 spotkań. W tym czasie udało mu się dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć 14 asyst.

