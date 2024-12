Śląsk Wrocław ma nowego faworyta na ławkę trenerską

Śląsk Wrocław cały czas szuka nowego szkoleniowca. Jak donosi Piotr Janas z "Gazety Wrocławskiej, to Ante Simundza przejmie zespół z Dolnego Śląska.

2024.12.14 Wroclaw pilka nozna PKO Ekstraklasa sezon 2024/2025 Slask Wroclaw - Radomiak Radom N/z bramka gol radosc na 1-0 Foto Pawel Andrachiewicz / PressFocus 2024.12.14 Wroclaw Football - Polish PKO Ekstraklasa season 2024/2025 Slask Wroclaw - Radomiak Radom bramka gol radosc na 1-0 Credit: Pawel Andrachiewicz / PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Ante Simundza ma objąć piłkarzy Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław w listopadzie rozstał się z Jackiem Magierą, który nie wyciągnął drużyny z kryzysu. Fatalne wyniki z ostatnich miesięcy sprawiły, że wicemistrzowie Polski są czerwoną latarnią PKO Ekstraklasy. Zespół zainkasował dziesięć punktów i zdołał odnieść tylko jedno zwycięstwo.

WIDEO: Jagiellonia jednym z najsilniejszych mistrzów Polski w historii

Najnowsze informacje na temat wrocławskiego klubu przekazał w czwartek Piotr Janas. Według jego ustaleń Ante Simundza zostanie szkoleniowcem Wojskowych. – Finalne porozumienie z Simundzą jest blisko, ale klub jest zabezpieczony na wypadek, gdyby coś na ostatniej prostej poszło nie tak. Zainteresowany pracą w Śląsku Wrocław jest także 50-letni Czech Martin Svedik, którym WKS interesował się już dwa lata temu – ujawnił dziennikarz “Gazety Wrocławskiej.

53-letni Simundza to Słoweniec, który do października tego roku prowadził NK Maribor. Wcześniej pracował m.in. w Łudogorcu Razgrad i NS Mura. W trakcie kariery trenerskiej zebrał spore doświadczenie na arenie europejskiej i awansował z Mariborem do Ligi Mistrzów w sezonie 2014/2015. W ostatnim klubie osiągnął całkiem niezłą średnią 1,85 pkt na mecz.

Śląsk zainauguruje 2025 rok w PKO Ekstraklasie domowym spotkaniem. 3 lutego zmierzy się z Piastem Gliwice.