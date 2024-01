Afonso Sousa od lipca 2022 roku broni barw Lecha Poznań. W rozmowie z Weszlo.com portugalski piłkarz opowiedział o kulisach transfer do ekipy z Bułgarskiej. Zawodnik też wprost powiedział, że nie ma możliwości, aby jego tężyzna fizyczna się zmieniła, nawet gdyby miał zaliczać mnóstwo treningów na siłowni.

fot. Imago / Paweł Jaskółka / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Afonso Sousa

Jedną z kluczowych postaci Lecha Poznań jest w tej kampanii Afonso Sousa

Portugalski zawodnik ostatnio udzielił ciekawego wywiadu Weszlo.com

Piłkarz wypowiedział się między innymi o kulisach transferu do Kolejorza, a także zabrał głos na temat swoich warunków fizycznych

Afonso Sousa o Lechu Poznań

Afonso Sousa w tym sezonie wystąpił w szeregach Lecha Poznań łącznie w 17 meczach. Zaliczył w nich jedną asystę. Ostatnio zawodnik wrócił pamięcią do tego, jak wyglądały kulisy jego przeprowadzki do drużyny z Bułgarskiej.

– Miałem różne oferty i zapytania, natomiast Lech bardzo naciskał, walczył o mnie. Przedstawiono mi czteroletni projekt, który zakładał, jakie umiejętności będę mógł tutaj rozwinąć, co będę mógł w Poznaniu wygrać. Widziałem, jakie warunki oferuje klub, jak bardzo się o mnie stara, jakich ma kibiców, jak promuje swoich młodych zawodników… Wszystko złożyło się na to, że przekonałem się do tego miejsca – mówił Afonso Sousa w rozmowie z Weszlo.com.

Portugalski zawodnik nie wyróżnia się świetnymi warunkami fizycznymi. Piłkarz jest świadomy braków na tej płaszczyźnie i zdaje sobie jednocześnie sprawę, że nie może pod tym względem dużo zmienić.

– Dużo pracuję nad tym, żeby być silniejszym zawodnikiem, ale mógłbym robić sto treningów na siłowni dziennie, a i tak nigdy nie będę wyglądał, jak klasyczny, dobrze zbudowany środkowy pomocnik. Wszystko jest kwestią priorytetów, dostosowania się do wymagań. Jestem piłkarzem technicznym, “do gry w piłkę”, ale bardzo dużo pracuję bez niej. W Lechu nauczyłem się grać na wyższej intensywności niż wcześniej, uważam, że lepiej wyglądam też w pojedynkach z rywalami. Nauczyłem się też paru rzeczy, jeśli chodzi o typowo piłkarskie sprawy, ale John van den Brom nie był trenerem, który pracował wiele nad taktyką – mówił Portugalczyk.