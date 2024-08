Trener Jagiellonii Białystok: Chcemy, aby ten dobry moment trwał jak najdłużej

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Adrian Siemieniec: Musimy pielęgnować okres zwycięstw

Jagiellonia Białystok na własnym stadionie ograła Stal Mielec (2:0) w meczu trzeciej kolejki PKO Ekstraklasy. Mistrzostwie Polski z kompletem punktów są na szczycie tabeli. Bramki zdobyli Afimico Pululu i Jesus Imaz. Wygrana gospodarzy mogła być wyższa, ale Kristoffer Hansen zmarnował rzut karny w drugiej połowie.

– Powiedziałem w szatni, że to jest bardzo dobry moment, który chciałbym, żeby trwał jak najdłużej. Musimy być ciągle skoncentrowani i pielęgnować okres zwycięstw, tym bardziej, że poprzeczka będzie tylko rosła – stwierdził Adrian Siemieniec po sobotnim starciu, cytowany przez klubowy serwis.

Szkoleniowiec nie zapomniał również o kibicach. Docenił ich nieustanne wsparcie, które jest kluczowe dla drużyny. – Podobnie jak my, mają maraton i co kilka dni poświęcają swoje życie na wspieranie nas – dodał. Jagiellonia przełożyła kolejną ligową potyczkę z Motorem Lublin, z racji awansu do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W środę (7 sierpnia) zagra z Bodo/Glimt.

– Obecnie bazujemy bardziej na powtarzaniu materiału, przygotowując się do kolejnych gier co trzy dni. Mamy wypracowane warianty ataku dopasowane do struktury gry przeciwnika w obronie – zaznaczył. Białostocczanie po zmaganiach w el. Ligi Mistrzów, spotkają się z Cracovią (17 sierpnia).