Jagiellonia Białystok ma problem. Obrońca wypada na trzy miesiące

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Adrian Dieguez nie zagra przez około trzy miesiące

Jagiellonia Białystok przebywa na obozie przygotowawczym tureckim Belek. Drużyna Adriana Siemieńca przygotowuje się do obrony mistrzowskiego tytułu w PKO Ekstraklasie, a także do 1/16 finału Ligi Konferencji. We wtorek zgrupowanie opuścił Adrian Dieguez. Hiszpański defensor nabawił się urazu podczas jednego z treningów.

Jak informuje Sport.pl, 28-letni Hiszpan doznał poważnej kontuzji – zerwania więzadła pobocznego. W czwartek Dieguez przeszedł operację, a jego przerwa w grze potrwa około trzech miesięcy. To spory cios dla zawodnika, który teraz będzie musiał skupić się na rehabilitacji i powrocie do pełnej sprawności. Do dyspozycji trenera w środku obrony pozostają Mateusz Skrzypczak i Dusan Stojinović.

W pierwszej rundzie sezonu Dieguez rozegrał 27 meczów we wszystkich rozgrywkach. Hiszpan w jednym meczu wpisał się na listę strzelców oraz dołożył dwie asysty. Duma Podlasia ściągnęła zawodnika w lipcu 2023 roku. Wcześniej występował między innymi w Ponferradinie i Deportivo Alaves. Jego umowa w zespole mistrza Polski obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

Pierwszym rywalem Jagiellonii Białystok w tym roku będzie Radomiak Radom w ramach 19. kolejki PKO Ekstraklasy (2 lutego, godz. 14:45).