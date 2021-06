Copa America: błysk Messiego, Cavani przypieczętował awans Urusów

Reprezentacja Argentyny w świetnym stylu zakończyła rywalizację w grupie B na Copa America. Albicelestes rozbili 4:1 Boliwię. W drugim starciu tego dnia Urugwaj skromnie pokonał Paragwaj 1:0. Urusi zajęli drugie miejsce za plecami ekipy Lionela Scaloniego.

Reprezentacja Argentyny wygrała grupę B

Reprezentacja Argentyny przystępowała do potyczki z poniedziałku na wtorek czasu polskiego, chcąc odnieść trzecie zwycięstwo z rzędu. Zadanie nie wydawało się trudne, bo zespół Cesara Fariasa ostatnio nie zachwycał.

Bohaterem starcia na Arena Pantanal został Lionel Messi, który okrasił występ dwoma golami w swoim 148. meczu w drużynie narodowej. Piłkarz Barcelony już w szóstej minucie zaliczył asystę po trafieniu Angela Correi, który umieścił piłkę w górnym rogu bramki rywali.

W kolejnych fragmentach rywalizacji Messi sam wpisywał się na listę strzelców. Najpierw w 33. minucie wykorzystał rzut karny podyktowany za faul Diego Bejarano. Z kolei w 42. minucie wykorzystał podanie od Sergio Aguero. Tym samym na przerwę Argentyna udała się z trzybramkową zaliczką.

Po ponad godzinie gry Erwin Saavedra strzelił gola dla Boliwijczyków. Ostatnie słowo należało jednak do Lautaro Martineza, który po zaledwie siedmiu minutach od pojawienia się na boisku jako rezerwowy zdobył bramkę na 4:1. W kolejnej fazie rozgrywek Argentyńczycy zmierzą się z Ekwadorem.

W drugim meczu na Mistrzostwach Ameryki Południowej jeden gol Edinsona Cavaniego rozstrzygnął, że reprezentacja Urugwaju pokonała Paragwaj. Napastnik Manchesteru United wykorzystał jedenastkę po przewinieniu Angela Romero w 21. minucie.

Chociaż podopieczni Eduardo Berizzo mieli swoje sytuacje, to jednak więcej ich wypracowali piłkarze Oscara Tabareza. Zawodziła jednak skuteczność. W każdym razie cel został zrealizowany i w kolejnej fazie turnieju Luis Suarez i spółka zmierzą się z Kolumbią. Paragwajczycy, mimo że przegrali, to też awansowali do kolejnej fazy turnieju, gdzie zmierzy się z Peru.

Wyniki meczów czwartej kolejki w grupie B na Copa America

Boliwia – Argentyna 1:4 (0:3)

0:1 Gomez 6′

0:2 Messi 33′ (k.)

0:3 Messi 42′

1:3 Saavedra 60′

1:4 Martinez 65′

Urugwaj – Paragwaj 1:0 (1:0)

1:0 Cavani 21′ (k.)

ASÍ TERMINÓ LA FASE DE GRUPOS 🙌​



Estos fueron los resultados de la Fecha 5 de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆​#VibraElContinente



ASSIM TERMINOU A FASE DE GRUPOS 🙌



Estes foram os resultados da Rodada 5 da CONMEBOL #CopaAmerica 🏆#VibraOContinente pic.twitter.com/zSp0lvrFsb — Copa América (@CopaAmerica) June 29, 2021

