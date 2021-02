Rooney o Bieliku: obawiamy się najgorszego

Nadal nie poznaliśmy ostatecznej diagnozy w sprawie kontuzji Krystiana Bielika. 23-letni pomocnik reprezentacji Polski i Derby County doznał groźnie wyglądającego urazu podczas ostatniego ligowego spotkania z Bristol City.

Pomocnik, który w ostatnich tygodniach prezentował wysoką formę, ze łzami w oczach opuszczał murawę na noszach. Na poniedziałek zaplanowano szczegółowe badania, które powinny dać pełen obraz kontuzji. Pierwsze diagnozy nie są jednak dobre. Wszystko bowiem wskazuje na to, że Bielik po raz kolejny zerwał więzadła krzyżowe.

Menedżer Derby County Wayne Rooney przyznał, że wszyscy w klubie obawiają się najgorszych informacji. – Dzisiaj ma prześwietlenie. Po prześwietleniu będziemy wiedzieć, jak poważna jest jego kontuzja. Ale nie wygląda to dobrze. Wszyscy obawiamy się najgorszego. Wszystko inne niż najgorsze byłoby bonusem. Wszyscy jesteśmy smutni z tego powodu. Grał najlepszą piłkę w swojej karierze – powiedział w poniedziałek Wayne Rooney.

Dla Bielika byłaby to druga tak poważna kontuzja w dotychczasowej karierze. Polski pomocnik pierwszy raz więzadła zerwał pod koniec 2019 roku. Na boisko wrócił dopiero w listopadzie ubiegłego roku. Teraz wszystko wskazuje na to, że czeka go kolejna przerwa, która wyeliminuje go między innymi z udziału w turnieju finałowym Euro 2020.

Kontuzja reprezentanta Polski to również fatalna wiadomość dla Derby County. Bielik w ostatnich tygodniach był jednym z kluczowych zawodników drużyny walczące o utrzymanie w Championship. Od czasu powrotu na boisko po kontuzji rozegrał 13 spotkań na zapleczu Premier League, zdobywając w nich dwie bramki.