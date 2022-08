PressFocus Na zdjęciu: Płacheta podczas zgrupowania reprezentacji Polski

Przemysław Płacheta udanie rozpoczął swoje wypożyczenie do Birmingham. Już w drugim meczu wpisał się na listę strzelców, a jego gol dał drużynie zwycięstwo nad Huddersfield (2:1).

Norwich City wypożyczyło Przemysława Płachetę do Birmingham City

Polak oba pierwsze mecze Championship rozpoczął w wyjściowym składzie

W drugim z nich wpisał się na listę strzelców, a jego zespół wygrał z Huddersfield 2:1

Płacheta z golem przeciwko Huddersfield

Przemysław Płacheta udanie rozpoczął swoje wypożyczenie do Birmingham City. Przypomnijmy, że Norwich City zdecydowało się oddać na rok reprezentanta Polski, by ten miał szansę na regularną grę. Póki co, to założenie się sprawdziło. W nowej drużynie 24-latek rozpoczął w wyjściowym składzie oba mecze ligowe. Pierwsze, przeciwko Luton, zakończyło się bezbramkowym remisem. W kolejnym Płacheta odegrał istotną rolę i wydatnie pomógł kolegom w sięgnięciu po trzy punkty.

Starcie z Huddersfield dobrze rozpoczęło się dla Birmingham. Już w piątej minucie Juninho Bacuna odnalazł dośrodkowaniem ze skrzydła Scotta Hogana, a ten bez problemu pokonał bramkarza. Jeszcze przed przerwą gospodarze podwoili swoje prowadzenie – a konkretnie uczynił to reprezentant Polski. Hogan przerzucił piłkę na lewą stronę pola karnego. Wydaje się, że celował do Płachety, ale w paradę wszedł mu Jordan James. Strzał 18-latka zablokowano, a futbolówka wróciła do Polaka, który silnym, precyzyjnym strzałem, nie dał szans golkiperowi Huddersfield.

Po zmianie stron rywale zdołali złapać kontakt, ale ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1.

Płacheta zdaje sobie sprawę, że aby marzyć o powołaniu na Mistrzostwa Świata w Katarze, musi grać regularnie. Póki co nie tylko występuje, ale i pokazuje się z bardzo dobrej strony.

