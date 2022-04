Pressfocus Na zdjęciu: Michał Helik (z prawej)

Michał Helik był na ostatnim zgrupowaniu kadry. Po powrocie do klubu Polak doznał kontuzji, która może go wykluczyć nawet do końca sezonu.

W najbliższych meczach Barnsley nie zobaczymy Michała Helika

Polak doznał kontuzji podczas treningu

Klub nie wie ile pauzować będzie 26-latek

W oczekiwaniu na dokładne badania

Zakończone tydzień temu zgrupowanie reprezentacji Polski było bardzo miłe dla kibiców. Biało-czerwoni wywalczyli bowiem awans na mundial po wygranym 2:0 meczu ze Szwecją. Więcej zmartwień miał Czesław Michniewicz. Podczas przygotowań do spotkania nie brakowało bowiem kontuzji.

Urazów, które uniemożliwiły grę doznali Arkadiusz Milik i Bartosz Salamon. W trakcie zgrupowania z problemami zdrowotnymi zmagali się też Kamil Glik, czy Robert Lewandowski. Po powrocie do klubu urazu doznał natomiast Michał Helik.

O kontuzji Polaka poinformował jego klub. 26-latek nie znalazł się w kadrze meczowej Barnsley na ostatni pojedynek ligowy z Reading (1:1). – Doznał kontuzji podczas treningu po powrocie ze zgrupowania reprezentacji narodowej i szczerze nie mam jasnej odpowiedzi. Dowiemy się w najbliższych dniach – czytamy w komunikacie Barnsley.

– Może być niedostępny do końca sezonu, może wrócić przed końcem sezonu, ale szczerze nie wiem. Poczekamy i zobaczymy – dodano. W efekcie kontuzji Helik opuścił dopiero pierwszy mecz Championship w tym sezonie. Polak licząc puchary, rozegrał aż 40 meczów (gol i asysta). Jego Barnsley broni się przed spadkiem do League One, więc brak 26-latka to spore osłabienie.

Michał Helik doznał kontuzji kostki podczas treningu po powrocie ze zgrupowania reprezentacji Polski.



Na razie nie wiadomo jak długo potrwa jego przerwa w grze. To bardzo duże osłabienie Barnsley w walce o utrzymanie. pic.twitter.com/8Rmc5D6sKP — SkauciUK – futbol na Wyspach (@SkauciUK) April 5, 2022

Czytaj także: Inni już zrywali więzadła, ale dla kadry tak bolesnej kontuzji jak Modera jeszcze nie było