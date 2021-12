Helik bohaterem Barnsley, Polak z niezwykłą interwencją [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Helik

Barnsley w tej kampanii nie rozpieszcza swoich kibiców. Drużyna Michała Helika w tym sezonie prezentuje się słabo. Niemniej w piątkowym boju w ramach 23. kolejki The Championship drużyna Polaka zremisowała z West Bromwich Albion. Duża w tym zasługa byłego zawodnika Cracovii i Ruchu Chorzów.

Barnsley uniknęło porażki w piątkowy wieczór

Przedostatnia drużyna w tabeli The Championship wywalczony punkt w dużej mierze zawdzięcza Michałowi Helikowi

Polski obrońca w ostatnich 20 minutach spotkania popisał się fantastyczną interwencją

Helik uratował Barnsley przed porażką

Barnsley w poprzedniej kampanii walczyła o awans do Premier League w barażach. Było to jednak z największych niespodzianek sezonu. Ostatecznie jednak w meczach, których stawką był awans do elity, drużyna Michała Helika nie sprostała zadaniu.

W tym sezonie Barnsley prezentuje się znacznie gorzej. Na koncie ekipy z Oakwel są zaledwie dwa zwycięstwa. Jednocześnie Barnsley plasuje się w strefie spadkowej. Nie mogło zatem dziwić, że drużyna Poya Asbaghiego była skazywana na porażkę z WBA.

Co za interwencja 🇵🇱 Michała Helika! 🤯



Reprezentant Polski uratował Barnsley FC przed startą bramki! 👏 #EFLpl pic.twitter.com/38aHyEzzEO — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 17, 2021

Gdyby nie reprezentant Polski, to Barsnley bez wątpienia kończyłoby zawody na tarczy. Helik jednak w 73. minucie uratował swój zespół przed stratą bramki po strzale Karlana Granta. Do końca zawodów wynik już się nie zmienił i spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Polski obrońca w tej kampanii wystąpił łącznie w 23 meczach, notując w nich jedną asystę. Helik ogólnie w Barnsley rozegrał 72 spotkania, zdobywając w nich sześć bramek. Umowa Polaka z angielską ekipa obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

