Wcześniejsze doniesienia medialne znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Derby County zostało ukarane przez EFL ujemnymi punktami. Wszystko jest wynikiem zaległości finansowych w ekipie Baranów, gdzie na co dzień występuje przecież Krystian Bielik i Kamil Jóźwiak. W konsekwencji klub został objęty zarządem powierniczym, aby uniknąć bankructwa. Stąd też organy wykonawcze Championship podjęły tak zdecydowane kroki w tej sprawie.

W świetle angielskich przepisów, każdy piłkarski klub, który zostanie poddany zarządowi powierniczemu, musi liczyć się z konsekwencjami

EFL ukarało, więc Derby County 12 ujemnymi punktami

Barany toną w długach, ale włodarze robią, co mogą, aby tylko uratować wielką historię zespołu z Pride Park

Derby County oficjalnie ukarane przez EFL

Zespół prowadzony przez Wayne’a Rooney’a pogrążył się w chaosie. Pandemia koranowirusa tylko pogłębiła problemy klubu, czego teraz jesteśmy naocznymi świadkami. Derby County było źle zarządzane na przestrzeni lat 2015-2018. Wówczas nie dbano o szczegóły podczas składania sprawozdań finansowych. Nagły zastój pieniędzy spowodowany przez wstrzymanie rozgrywek Championship sprawił, że na jaw wyszły kolejne druzgocące fakty.

Aktualny właściciel próbował odsprzedać znaczącą część swoich udziałów, ale do tej pory żadna ze stron nie osiągnęła porozumienia. Z każdym dniem dług Derby wobec poszczególnych podmiotów rośnie. W konsekwencji działacze uznali, że nie można czekać na cud i trzeba zrobić wszystko, aby uratować dziesiątki lat historii.

Zdecydowano, że drużynę musi objąć zarząd powierniczy. Pod koniec zeszłego tygodnia cała sprawa trafiła do organizatora rozgrywek piłkarskich na wyspach, czyli EFL. Organ po kilku dniach badania całej sytuacji wydał stosowne oświadczenie w tej sprawie, gdzie dowiedzieliśmy się, że Derby zostało ukarane 12 ujemnymi punktami.

– “EFL może dziś potwierdzić, że zgodnie z regulaminem EFL, odliczenie 12 punktów zostało natychmiast zastosowane do sumy łącznych punktów w sezonie 2021/22 dla Derby County Football Club. Następuje to po złożeniu zawiadomień o zamiarze powołania zarządu powierniczego, a następnie ogłoszeniu, że proces mianowania został zakończony” – brzmi początek oświadczenia EFL.

– “Liga przeprowadziła już wstępne konstruktywne dyskusje z powołanym w ostatnich dniach zarządem i będzie z nim prowadzić regularny dialog, starając się znaleźć odpowiednie rozwiązania wymagane, aby pomóc klubowi w wychodzeniu z niewypłacalności – czytamy dalej.

Co dalej z klubem Krystiana Bielika i Kamila Jóźwiaka?

Jeszcze przed otwarciem letniego okienka, Derby zostało ukarane embargiem transferowym. Oznacza to, że zespół nie mógł kupować zawodników. Wyjątkiem byli piłkarze bez pracodawcy, którzy musieli liczyć się ze znacznym obniżeniem wynagrodzenia w nowym otoczeniu.

Dotychczas klub radził sobie nie najgorzej i zajmował 12. lokatę w tabeli. Teraz wszystko jednak uległo zmianie. Drużyna, w której grają Krystian Bielik i Kamil Jóźwiak walczy już jedynie o utrzymanie w Championship.

Derby potrzebuje miltimilionera. Aktualnie dług przekracza 50 mln funtów i każdego dnia wciąż rośnie. Co więcej, ekipa z Pride Park może zostać ukarana kolejnymi sankcjami. Z racji, że w dokumentach finansowych wiele rzeczy się nie zgadza, śledztwo nadal trwa. W najgorszym wypadku Barany mogą otrzymać jeszcze dziewięć ujemnych punktów.

Nie jest to dobra wiadomość dla klubowych fanów, jak i polskich zawodników. Wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości w drużynie dojdzie do kadrowej rewolucji. Przy takim scenariuszu reprezentanci Polski zapewne poszukają nowego pracodawcy.

Przeczytaj również: Martial otrzymał zielone światło na poszukiwanie nowego klubu