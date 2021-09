Anthony Martial obawia się według najnowszych doniesień mediów tego, że zimą będzie musiał zmienić pracodawcę. Jest to ciekawe, bo zawodnik w ostatnim czasie nie znajduje uznania w oczach menedżera Manchesteru United. Eurosport twierdził, że sternicy Czerwonych Diabłów dali piłkarzowi zielone światło na poszukiwanie nowego pracodawcy.

Anthony Martial według informacji Eurosportu otrzymał zgodę na szukanie nowego klubu od sterników Man Utd

Francuz po dołączeniu Cristiano Ronaldo do ekipy z Old Trafford nie może liczyć na regularne występy w tym zespole

25-latek ma jeszcze przez trzy sezony ważny kontrakt z klubem z Premier League

Martial na wylocie z Man Utd?

Anthony Martial ma kontrakt ważny z Man Utd do końca czerwca 2024 roku. Jednocześnie w umowie zawodnika zawarta jest opcja, umożliwiająca przedłużenia kontraktu o kolejne 12 miesięcy.

Ostatnio media podawały, że Atletico Madryt, zanim zdecydowało się na pozyskanie Antoine Griezmanna, to sondowało temat transferu z udziałem piłkarza ekipy z Old Trafford. Ostatecznie nic tego nie wyszło. Najnowsze doniesienia sugerują z kolei, że FC Barcelona może spróbować pozyskać 25-latka.

Chętny na pozyskanie Martiala musi liczyć się z wydatkiem w wysokości mniej więcej 40 milionów funtów. Trzeba też pamiętać, że Francuz nie jest tani w utrzymaniu, bo zarabia tygodniowo 250 tysięcy funtów, co może być pewnego rodzaju przeszkodą przy poszukiwaniu nowego klubu przez piłkarza.

Martial robił, co w jego mocy, aby wywalczyć sobie miejsce w składzie Man Utd. Sytuacja skomplikowała się jednak w momencie, gdy do ekipy z Old Trafford wrócił Cristiano Ronaldo. Tym samym francuski piłkarz ma kłopot z grą. Tym bardziej że Ole Gunnar Solskjaer ma jeszcze do dyspozycji Edinsona Cavaniego, Masona Grenwooda, czy Jesse Lingarda.

Martial w poprzedniej kampanii w 36 meczach strzelił siedem goli. Tymczasem w tym sezonie nie wpisał się jeszcze na listę strzelców, notując 100 minut na boisku, licząc wszystkie rozgrywki.

